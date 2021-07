Dadas a conocer las listas de los precandidatos a las PASO 2021, para elecciones de medio término, se reveló la aparición de Sabrina Ajmechet (Profesora Pensamiento Político Argentino (UBA). Vicepresidenta del Club Político Argentino y precandidata a Diputada Nacional) en la lista que lidera María Eugenia Vidal. Ella va en 7mo lugar de aparición y fue propuesta por la ex ministra de seguridad, Patricia Bullrich.

Sabrina Ajmechet, precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio. Web

El problema no es el partido, ni los nombres de sus compañeros . El problema es que la precandidata cuenta con un “repertorio” de publicaciones controversiales contra la Causa Malvinas, a través de su cuenta de Twitter. En las últimas horas, esos tuits, fueron reflotados por el abogado Carlos Maslatón, quien se define en su cuenta de Twitter como “Liberal manchesteriano de derecha, vanguardia del anticomunismo. Abogado. Analista técnico de mercados financieros. Bitcoinero. Soy el capitalismo”.

Los mensajes de Ajmechet, de hace nueve y siete años, se referían con desprecio y desinterés por la causa que se defiende desde 1833, cuando el grupo de argentinos que vivían en Puerto Soledad, fueron expulsados por ingleses y en 1982 se replicaría en las Islas Georgias del Sur. Este hecho, 149 años después, llevó al enfrentamiento armado entre Argentina y Reino Unido, donde todos los soldados que fueron entregaron todo, muchos compatriotas entregaron su vida y otros parte de su cuerpo.

Repudio a la precandidata de Juntos por el Cambio. Web

En los tuits publicados se encuentran: el más hiriente “Las Malvinas no existen. Las Falkland Islands son de los kelpers” , del 18 de enero de 2012. Sigue con “Es imposible imaginar una versión de la bandera argentina más fea que la que tiene el dibujo de Malvinas en el medio” , que data del día 07 de febrero del mismo año.

Un par de años después Ajmechet publicó “¿Le interesa a tanta gente Las Malvinas? ¿Qué sean Argentinas? ¿Seh? Me siento tan lejos de eso que no me doy cuenta” , publicado el 2 de abril de 2014. “La creencia en que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Los datos históricos no ayudan a creer eso” , este último es del 2 de abril de 2015, y así otras afirmaciones de idéntico rechazo de los derechos argentinos sobre nuestra Islas.

Repudio a la precandidata de Juntos por el Cambio. Web

Por esta causa, la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, elevó un comunicado de enérgico repudio, solicitando “a los que presiden el espacio ‘Juntos por el Cambio’, la baja inmediata de dicha candidatura. Considerando que Malvinas es una causa de nuestro pueblo, que tiene héroes que dieron su vida y que hoy custodian nuestras islas ”.

“Exigimos respeto por nuestra Patria, por la historia y la soberanía de nuestra Nación. Por el honor y la gloria de nuestros héroes, de los más de 600 compañeros suicidados que volvieron y no pudieron soportar el dolor, y de los que hoy siguen en alerta, militando la Causa Malvinas”, finaliza el comunicado, firmado por el VGM Ramón Robles, presidente de la Confederación y su secretario, el VGM Jorge Gaitán.