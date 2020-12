El acto comenzó con la presentación de autoridades y personalidades destacadas presentes, y siguió con el ingreso de las Banderas de ceremonia, nacional y provincial. Luego, Excombatientes acompañados de miembros de la Subcomisión “Herederos de la Causa Malvinas”, procedieron al arriado del Pabellón que flameó en el mástil “Puerto Argentino” durante el año 2019 y 2020.

Se llevó adelante el cambio del Pabellón Nacional de la Plaza Malvinas Argentinas Prensa Municipalidad de

Recambio de Pabellón Nacional. El VGM Walter Batista, arría el pabellón 2019/2020.

El pabellón de la plaza, histórica y tradicionalmente, es entregado en custodia a diferentes instituciones que tienen un gran sentir malvinero. Este año, fue entregado en custodia a los hijos de los Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, “Herederos de la Causa Malvinas” y se colocó un nuevo Pabellón que hoy flamea en lo alto del mástil.

Toda la ceremonia se desarrolló en una típica tarde fueguina, donde el frio, el viento, la lluvia y el sol jugaron un rol protagónico en el plano de la meteorología. El pabellón fue entregado a los hijos de los Veteranos y fue colocado en un cofre de madera y cristal, donde descansará luego de haber flameado durante un año y haber mostrado los colores de la Nación en Ushuaia, la capital de Malvinas.

Recambio de Pabellón Nacional. Noelia Vargas, miembro de la Subcomisión "Herederos de la Causa Malvinas"

Luego de ser arriado el Pabellón 2019/2020, fue entregado a los "Herederos de la Causa Malvinas" de la ciudad de Ushuaia. Prensa Municipalidad de

Este año fue diferente, ya que la ceremonia de cambio de Pabellón, que se desarrolla durante la vigilia del 2 de abril, fue postergada. En 2020, por causa de la pandemia y la cuarentena, no se realizó como se venía haciendo año tras año. No obstante, se efectuó el 16 de diciembre, fecha que coincide con el aniversario 55 de la Resolución 2065, la cual reconoce una disputa de soberanía por los archipiélagos de esta parte del Atlántico Sur, como así también de las zonas y espacios correspondientes.

Luego de un acto religioso que ofició el Padre Pablo Caballero Karanik, se izó el nuevo Pabellón Nacional. Finalizado el izado, se entonaron las estrofas del Himno Nacional y el Legislador Federico Sciurano, presidente de la Comisión N° 7 Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, pronunció palabras alusivas. El legislador de la UCR, se refirió a los antecedentes históricos que llevaron a las islas a caer en situación de colonialismo.

El Padre Pablo Caballero Karanik realizó un acto religioso antes de izar el nuevo Pabellón.

Recordó que la posibilidad de que la bandera argentina flamee nuevamente en Malvinas, depende de un acto que se está dando en Ushuaia y en varios puntos del país y es la presencia de los Herederos de la causa. “Es transmitirle al mundo que, esto no termina en una generación de argentinos. Este es un reclamo que se va a seguir sosteniendo de generación en generación. Que, si no son los Veteranos, serán los hijos de los Veteranos; que, si no son los hijos de los Veteranos, serán los nietos de los Veteranos y así sucesivamente, hasta que la razón y la justicia permitan que nuestra bandera flamee donde debe flamear, que es en el 100% de nuestro territorio nacional”.

Por su parte, el Presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, Conrado Zamora y el presidente de la Subcomisión “Herederos de la Causa Malvinas”, Carlos Cabrera, también se expresaron frente al público presente con palabras sinceras y emotivas. A su vez, se recordó al recientemente fallecido Arquitecto Jorge Rodríguez, quien fue uno de los encargados de trabajar en el diseño de la Plaza Malvinas y por último, se llevó a cabo la entrega de medallas recordatorias de este simbólico momento.