Con sus 70 años a cuestas, Juan llegó a todas las provincias , anduvo por ciudades y pueblos, llevando el mensaje de Malvinas y recopilando imágenes de los recordatorios y monumentos de la Gesta, las cuales están subidas a su muro de Facebook “Malvinas Buenos Vientos”. Este nombre es alusivo a un dicho marinero que expresa buenos deseos para emprender una navegación.

Lunes 11 de octubre, momento en el que, el VGM Juan Vera, partía rumbo al Norte.

Cabe destacar que el VGM Juan Vera fue miembro de la Armada Argentina y en el año 1982, participó de la Guerra de Malvinas, a bordo del Crucero A.R.A “General Belgrano”. Luego de la gesta, decidió radicarse definitivamente en la ciudad de Ushuaia, lugar en donde comenzó y finalizó la travesía en dos ruedas.

Al regreso, un grupo de compañeros del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia (CEMU), su familia, amigos y miembros de la Subcomisión “Herederos de la Causa Malvinas”, lo esperaron en la entrada de la ciudad. Allí se abrazaron, fue el primer encuentro luego dos meses y la emoción de haber cumplido el objetivo se adueñó del momento . Todos se sacaron una foto con el “expedicionario malvinero”.

Malvinas, VGM Juan Vera Foto: Vía Malvinas

Juan dijo que le fue “espectacular” y reconoció que lo recibieron muy bien en los lugares que estuvo. Eso le dio el impulso para seguir, ver que era bien recibido y atendido, lo motivo a continuar con su viaje. Dijo que el apoyo de su esposa, la familia, los amigos y los “Herederos de la Causa Malvinas”, también fue un factor que apuntaló su temple para seguir. “Gracias a Dios, estamos en casa de vuelta, con muchas ganas y mucho laburo para hacer”, dijo. Aunque aclaró que, ahora se va a tomar un tiempo para descansar y luego retomará sus actividades.

De toda la travesía, el momento más feliz para él, fue la llegada a Ushuaia. El hecho de volver a su casa, con su familia y más que nada, haber podido cumplir el objetivo primario de fotografiar la mayor cantidad de monumentos y recordatorios de Malvinas para exhibirlos el 2 de abril de 2022, en el aniversario número 40 de la Guerra de Malvinas.

El abrazo más esperado junto a su esposa e hijos. Foto: Vía Malvinas

En su recorrido se encontró con muchos Veteranos. “Mucha gente que no conocía, pero me recibió como si me conocieran”, dijo y contó que cuando se enteraban de lo que estaba haciendo, se acercaban y lo ayudaban. “Hay solidaridad, hay amor por la Patria, hay ganas de recuperar Malvinas” , remarcó teniendo en cuenta la percepción que tuvo de la gente con quien estuvo.

Por otro lado, le dejó un mensaje a David Godoy, un joven motero también que está llevando a cabo una travesía similar, pero él hace producciones audiovisuales y su objetivo es traer ese material a Ushuaia, exhibirlo en los días conmemorativos a Malvinas en abril de 2022 y dejar una bandera firmada por Veteranos y Excombatientes del país. Juan le dijo “ que cumpla la misión y que venga. Lo vamos a recibir con los brazos abiertos , como nos han recibido a nosotros alrededor de todo el país”.

En la Plaza "Islas Malvinas" también lo esperaban al VGM Juan Vera. En la imagen Juan está junto al VGM Daniel Arias. Foto: Vía Malvinas

El Veterano agradeció a los que fueron a recibirlo. Luego formaron una caravana para tomar la última foto de la travesía en la Plazoleta “Soldado Juan Carlos Ampuero” , lugar que honra al único soldado conscripto fueguino que participó en el conflicto. Para finalizar, se dirigieron a la Plaza “Islas Malvinas”, lugar de donde partió en octubre. Allí también lo esperaban otros compañeros del CEMU, se tomaron fotos y Juan volvió a gradecer a los presentes por el recibimiento.

VGM Juan Vera junto a su familia en Plaza "Islas Malvinas", Ushuaia. Foto: Vía Malvinas