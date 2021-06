La Federación de Veteranos de la Guerra de Malvinas de la provincia de Buenos Aires mantiene una diferencia con las máximas autoridades del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), debido a la falta de atención a sus reclamos. Los VGM habían emitido un comunicado luego de una reunión que mantuvieron los primeros días del mes de junio. En el comunicado solicitaban, de manera inmediata: más prestadores, una subgerencia con resolución efectiva y la actualización de la resolución 191/05.

Escudo representativo de la Federación de VGM Pcia. de Bs As. Web

Los representantes de la Federación advirtieron que de no tener una respuesta seria y comprometida por parte de las autoridades del PAMI, realizarán una movilización con acampe. De ese modo, no se retirarán de la posición hasta no obtener una solución.

Desde la Obra Social pidieron que llenen una encuesta para censar la situación de cada soldado, a lo que se respondió: “Sostenemos que es una encuesta estéril y falta de fundamentos, ya que todas las autoridades de alto rango del PAMI, conocen la problemática de los veteranos en cada rincón del país”.

Los Veteranos de Malvinas reclaman mejoras en el sistema de salud.

“Esperamos que estas autoridades reflexionen y que de una vez por todas, nos den soluciones de fondo y que no sigan inventando encuestas, talleres, y un montón de cosas que no nos solucionan nada”, agregaron.