En estos tiempos de crisis económica, muchas personas han tenido que recurrir a diferentes fuentes de trabajo para poder subsistir. Una joven maipucina, llamada Nora Dalmasso, es una de esas personas que necesita de su trabajo para poder ayudar a sustentar a su familia.

Ella trabaja como tarjetera en una de las calles más céntricas de Maipú, Sarmiento, entre Patricias Argentinas y Godoy Cruz. Por esa hay calle dos instituciones educativas, por lo que ella decidió no cobrar la tarjeta en los horarios de salida de las mismas, como una ayuda que ella brinda a los padres.

Sin embargo, en reiteradas oportunidades no se le ha respetado y ha sufrido momentos de abuso verbal por parte de algunas personas. Otras inclusive se negaron de pagarle la tarjeta. Por ese motivo, Nora decidió utilizar sus redes sociales para mostrar su frustración y pedir respeto por su trabajo.

El posteo que se viralizó de Nora. Nora Dalmasso

Su posteo rápidamente se viralizó y fue compartido más de 500 veces. Inclusive recibió muchos comentarios de aliento.

“Cuando entras a realizar este trabajo, automáticamente quedas mal marcado y te cuesta acceder al otro. Muchas veces perdemos ganancia por la gente que no quiere pagar”, expresó Nora en dialogo a Vía Mendoza.

Es una situación que ella vive a diario, pero necesita del trabajo para ayudar a su familia y seguir con sus estudios. “Las escuelas son muy prestigiosas, pero aveces los padres dejan mucho que desear”, detalló la joven sobre lo que le toca en su trabajo.

Por cortesía y solidaridad, ella tomó la determinación de no cobrarle a los padres que llegan a retirar a sus hijos, aunque “la ley dice que les tengo que cobrar al momento de estacionar”.

Sin embargo, Nora expresa que lo que gana con las tarjetas no le alcanza: “Nosotros no tenemos sueldos, vamos a comisión y no llegas ni al salario mínimo”. Por ese motivo, ella está buscando algún trabajo que le pueda ayudar aún más para seguir estudiando y brindar ayuda en su familia.