Samuel es ciego, está en silla de ruedas y la familia pide ayuda para poder adaptar la casa a su discapacidad

Samuel Andrés Pizzarro tiene 54 años y vive junto su esposa, su hija y su nieta en una casa en Coquimbito, Maipú. El hombre sufre de varias complicaciones de salud por lo que necesita asistencia permanente.

El maipucino perdió la visión al 100% hace 9 años, cuando la diabétes empeoró. Desde ese momento su mujer lo ayuda en todo momento, lo que impide salir a trabajar de forma estable y vivir de trabajos esporádicos.

Samuel Andrés Pizarro tiene 54 años y es de Maipú. Foto: Virginia Pizzarro

“Le hacen diálisis 3 veces por semana porque los riñones no le funcionan, ya directamente no puede ir al baño. Tiene diabetes emotiva alta, usa insulina todos los días, se mide a la mañana y a la noche”, comenta Virginia a Vía Mendoza.

Samuel también anda en sillas de ruedas, ha perdido la estabilidad de las piernas por la diabetes y por su peso. Sufre de la presión y tiene quistes y piedras en los riñones.

El maipucino antes de sufrir estas condiciones médicas trabajaba en un galpón de ajo. Se levantó su casa, siempre le gusto ser independiente y actualmente debe tener ayuda para hacer todo.

La familia de Coquibito pide para poder arreglar la casa

“Hemos pedido ayuda al municipio de Maipú para poder revocar el baño y arreglar los pisos. Necesitamos aunque sea un contrapiso fino, porque no podemos usar la silla de ruedas”, agrega la joven.

Cuando llueve movilizarlo se hace difícil, se junta barro y no pueden moverlo si no es levantándolo. Las que se encargan de el hombre son su esposa y su hija.

“Tenemos que revocar la pieza donde él tiene que dormir para su comodidad y adaptar el baño. Ahora está durmiendo en el living porque no puede usar la silla en su habitación”, afirma Virginia.

La familia de Samuel. Foto: Viriginia Pizarro

Cosas que no han podido hacer porque los materiales están muy caros y el único ingreso fijo es una pensión no contributiva que no supera los 30 mil pesos. La hija tiene una bebé de 2 años y contribuye vendiendo ropa en su casa.

Necesitan:

Unos 7 o 8 rollos de membrana para la mitad del techo.

Bolsas de cemento para hacer los pisos y la habitación.

Desde la muni fueron al domicilio a constatar las condiciones en las que vivían pero hace 4 meses que no tienen respuesta. Han ido a preguntar y a llevar papeles pero la respuesta es que deben esperar.

La silla de ruedas que está usando actualmente es prestada, una vecina del barrio les hizo ese favor pero debe ser devuelta.

Por lo que además de las donaciones necesitan una silla de rueda que sea para Samuel. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 261-7562138 o hacer transferencias al CBU 2590100720392196630197.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos.