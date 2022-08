La gestión de mendocinos hizo un milagro y un hombre podrá recibir un tratamiendo oncológico que PAMI no autorizaba

Una hija preocupada tuvo que exponer por Facebook la realidad que estaba pasando con su papá. La joven es maipucina y se llama Eliana Redondo. Gracias a la colaboración de los mendocinos que la leyeron su padre recibirá el medicamento.

Mario Redondo es quien fue operado hace un mes de un pólipo en la vejiga, esta formación es un tumor reciente que luego de ser extirpado se sabe si es benigno o maligno.

La primera publicación de Eliana. Foto: Facebook Eliana Belén

Como el informe patológico indicó que era maligno, por lo que el médico que atiende al hombre pidió un medicamento para comenzar el tratamiento.

La familia de Mario presentó la receta para autorizarla en PAMI, pero no daban respuesta alguna. El apuro de este paciente era que para la efectividad del tratamiento necesitaba ese medicamento 6 semanas después de la operación.

Ese lapso de tiempo se cumple el próximo 12 de agosto, por lo que la situación era a contra reloj. Otra de las cuestiones es que una vez aprobada la receta las farmacias demoran 10 días en traer este medicamento.

“Es desesperante, cada caja de medicamento sale $115.000. No tenemos esa plata y necesitamos 6 cajas”, comentaba Eliana.

La publicación en principio pedía que si alguien tenía el medicamento lo prestara para avanzar en el tratamiento porque la vida de su papá estaba en riesgo.

La solidaridad de los mendocinos

Muchas personas se comunicaron con la joven e incluso recibió ayuda legal para que autorizaran el tratamiento a su padre.

“Me cruce con 4 ángeles. Gustavo García Bosco, Raquel (abogada), Fernanda su secretaria y Paola. Ellos desde las 7 am que me llamaron y empezaron hacer todos los trámites, todo el día nos llamó gente de PAMI”, comenta el 10 de agosto en redes.

Padre e hija. Foto: Facebook Eliana Belén

Eliana cuenta al día siguiente de la primera publicación que el problema principal para autorizar la orden era que habían cargado mal la receta.

La gestión de estas personas logro en una hora lo que en 4 días no habían logrado yendo a las oficinas de Programa de Asistencia Médica Integral.

“Empezaremos el tratamiento tarde, pero no tan tarde como íbamos a recibirla si no pedía ayuda”, termina la publicación luego de agradecer este enorme apoyo.