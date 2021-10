Desde Maipú se brindan mamografías gratis a las mujeres que no poseen obra social, para así promover e impulsar a la detección temprana del cáncer de mama en el departamento. Es una ayuda social, para que aquellas mujeres que no tengan los medios económicos, puedan lograr conocer tempranamente si poseen o no la enfermedad.

Es la Dirección de la Mujer el área municipal que lleva adelante este trabajo, gracias a un convenio que logró dar Maipú Municipio con Fuesmen Mendoza. La ayuda social está destinada especialmente a las mujeres que no cuenten con obra social, por lo que es necesario tener en cuenta algunos cuestiones para poder gozar del beneficio.

Las mujeres que desean ser beneficiaras del programa de malograrías gratis de Maipú no deberán contar con los servicios de obra y tienen que presentar:

Negativa de Anses

Fotocopia de DNI

Pedido médico original

Las interesadas deberán asistir a la oficina de la Dirección de la Mujer, ubicada en Padre Vazquez al 586, de lunes a viernes, de 8 a 17 hs, con la documentación requerida para realizar el trámite. Este es un programa que se está desarrollando desde hace varios meses, pero al ser octubre el mes de la concientización del cáncer de mama, se recuerda de este gran beneficio.