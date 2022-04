Evangelina González es una mendocina que recorre el mundo desde el 2013. En esta ocasión lo hará sobre su longboard eléctrico con el fin de ayudar a músicos de África. Su objetivo principal es recorrer cinco países de los cinco continentes en 30 días con solo su transporte y una mochila.

La joven mendocina es oriunda de Mendoza, específicamente de la localidad de Rodeo del Medio. En una entrevista de una radio de la provincia indicó que su familia tiene una finca y varios animales a su cargo. Amante de su provincia indicó que todos los años regresa a casa de sus padres para verlos y para no extrañar tanto.

Evangelina decidió emprender el camino de una viajera curiosa en el 2013. En su página web personal, donde registra todas sus aventuras, la joven dijo que cuando llegó al viejo continente solo tenía 70 dólares en el bolsillo y muchos sueños que cumplir.

Desde pescar sardinas en Alaska, hasta ser guía de buceo la joven multifacética tiene un objetivo claro en esta vida y es conocer nuevos lugares, su cultura y todos los idiomas que pueda. Este sueño lo viene llevando a cabo desde hace ocho años.

“Yo siempre le digo a la gente que no hace falta tener tanta plata para poder irse de viaje. Yo logré obtener varios títulos de diferentes oficios porque los intercambié por voluntariados. De esa manera cambio mi mano de obra por un título que me genere un puente para realizar alguna actividad que me deje trabajo”, indicó la joven a una radio local.

La joven recorrerá cinco países de los cinco continentes en su transporte eléctrico. Foto: captura de pantalla de su cuenta personal

Actualmente vive en Alemania y tiene su propio canal de YouTube donde quedan inmortalizadas todas las aventuras a las que se aventó con el fin de tener una nueva experiencia de vida. Orgullosa de eso y con ganas de más, Evangelina planea una ruta diferente a todas las demás.

Este 12 de abril inicia la nueva aventura que llevará adelante en su logboard eléctrico. El recorrido iniciará por Portugal donde planea recorrerlo de sur a norte. Respecto al resto del viaje comentó que prefiere no adelantar lo que hará y que será una sorpresa. En una de sus historias de Instagram dijo que su mayor miedo en esta ruta es lastimarse en su medio de transporte y no poder terminar el recorrido como lo tiene planeado.

Una aventura solidaria

Con el apoyo de dos marcas, una de ellas la creadora del transporte por el que viajará, la joven podrá solventar algunos gastos con la ayuda de estas empresas y del dinero que reunió por los diversos trabajos que realizó. La otra marca que la acompañará en la aventura es una ONG en la que ella trabaja, que tiene en cuenta no solo su sueño sino el de muchos músicos.

La organización junto con Evangelina planearon este viaje no solo para que ella se sumerja a una aventura única, sino también para ayudar a miles de músicos del continente africano. El objetivo principal es que las personas que perteneces a tribus de esa parte del mundo puedan perpetuar su cultura mediante la música que los caracteriza.

“Todos los países tienen su propia cultura, por eso creemos que es importante que la puedan mantener”, dijo la joven. Para ello, es necesario pagar los costos no solo de las clases y de los instructivos, sino también del hospedaje que tengan los músicos para comenzar hacer realidad sus sueños.

