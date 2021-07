Agustina Grili es una joven mendocina que junta donaciones para entregar a diferentes merenderos de la provincia. En Las Heras colabora con cuatro de ellos y trabaja en conjunto con las voluntarias para alimentar a los niños de los barrios.

//Mira también Un taller gráfico de Las Heras visibiliza problemáticas sociales mediante indumentaria inclusiva

Ludorisas es el nombre de la organización que creo la Agustina en abril del 2020. La iniciativa surgió de la preocupación por los efectos negativos de la pandemia por la Covid-19. “Fui consiente de la realidad de los sectores de bajos recursos y sobre la vulnerabilidad de sus derechos”, explicó Grili a Vía Mendoza.

“Si ya sufrían día a día con la imposibilidad de cubrir necesidades básicas me preocupaba mucho como esta pandemia y el confinamiento agravaría notablemente su situación”, agregó.

Con el objetivo de contribuir a mejorar situaciones actuales de muchas familias surgió “Ludorisas”. “Deseo que todos los menores puedan gozar plenamente de sus derechos, parte de ellos son la alimentación, la educación , salud, vivienda, vestimenta y recreación”, comentó la joven.

Ludorisas en una actividad recreativa en un merendero de Las Heras. Publicación oficial

La coordinadora y creadora colabora con diez merenderos en toda la provincia, pero en Las Heras se encuentran cuatro de ellos. Trabaja en conjunto con los voluntarios de los establecimientos de Merendero Pimpón, Merendero Rincón de Luz, Merendero Rayito de Luz y Merendero Niños de Dios.

El fin de Agustina es ayudar con su tarea solidaria en diferentes lugares de Mendoza. “Busco sectores donde la ayuda no llega como asentamiento que no se conocen o merenderos barriales. Estos espacios son muy humildes y generalmente no reciben donaciones”, afirmó.

//Mira también Un lasherino realiza divertidas animaciones desde charlas improvisadas con amigos

Como Ludorisas realizan actividades solidarias y recreativas en todos los espacios con los que ayuda. “Junto con los voluntarios hacemos talleres recreativos con los niños de los barrios y asentamientos. Nos gusta organizar eventos especiales con juegos, regalos y hacer paseos educativos”, indicó.

Gracias a las donaciones que recibe de los mendocinos cada semana puede entregar meriendas y almuerzos. Por otro lado, realiza una entrega mensual de mercadería con calzado y ropa de abrigo.

Las personas que deseen colaborar con esta joven mendocina pueden comunicarse al 2615 79-3731 y ayudar los merenderos de diferentes puntos de Mendoza.