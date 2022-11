Una enfermera de Las Heras perdió su casa en un incendio y ahora vive bajo un gazebo

Una enfermera sanjuanina y sus dos hijos sufrieron un incendio en su vivienda en Las Heras y perdieron todo. Ocurrió el domingo 3 de noviembre y ahora Sandra y sus hijos viven en los restos quemados, y con un gazebo como techo.

Sandra Diotti tiene 48 años y es enfermera y sostén de su familia, integrada por un hijo de 20 y otro de 16 años. El fuego los dejó sin nada, y necesitan de la solidaridad de la comunidad para poder recuperarse y tener un techo sobre sus cabezas.

“La pérdida de muebles o ropa no me importa tanto. Lo que me preocupa es que estamos hace más de una semana con mis hijos viviendo en el patio, debajo de un pequeño toldo. Doy gracias de que estamos en verano y no pasamos frío”, contó la mujer.

“Estaría bueno que me ayudaran aunque sea con un ladrillo, para que vayamos recuperando nuestra casa. Se quemó todo el techo y sobre todo las habitaciones de adelante”, explicó.

Una enfermera de Las Heras perdió su casa en un incendio y vive bajo un gazebo junto a sus hijos. Foto: Diario Uno

“Queremos recuperar la parte de atrás para poder vivir”, se refirió Sandra sobre su casa de calle Roldán 644 que, según contó, el fuego habría iniciado por un corto circuito en una conexión.

El incendio que dejó a Sandra y a su familia sin nada

“Pensé que estas cosas pasaban en las películas”, expresó la damnificada. A pesar de las pérdidas materiales, la lasherina agradece estar con vida junto a sus hijos Alan y Enzo y a su novio, que esa noche estaba en la casa. Su hijo menor ha quedado con secuelas psicológicas por la gravedad del hecho y está siendo atendido por una especialista.

“Nos salvamos gracias a los vecinos. Una señora que vive enfrente vio en la noche que salía humo de las habitaciones de adelante. Se acercó para ver si era algo que olvidamos en la cocina, y al tocar la puerta sintió que ardía”, describió la enfermera que trabaja en el penal.

También escuchó como el sonido de un huracán que venía de adentro, y al rato explotaron los vidrios. Ella comenzó a gritar y a pedir ayuda y vino la gente del barrio a tratar de apagar el fuego y ayudarnos”, relató la trágica escena.

“Nosotros pedíamos ayuda en el fondo para que nos auxiliaran y escapar, ya que las llamas se venían hacia el fondo, donde estábamos. Pensé que esas cosas pasaban en las películas, pero nosotros las vivimos en carne propia. Nos salvamos por milagro de morir quemados”, explicó Sandra.

“No podíamos salir por las rejas de las ventanas, y un muchacho trató de abrirlas. No sé de dónde sacó fuerza, pero las arrancó, y así pude escapar con mis hijos y mi novio, que esa noche estaba en casa”, contó.

Respecto a la actuación de los bomberos, dijo que “apenas se supo lo del incendio la gente llamó al 911, pero los bomberos dijeron que no podían venir porque no tenían combustible en la autobomba. Un vecino les pagó la carga y vinieron cuando ya estaba todo quemado”, se quejó la enfermera.

“Los vecinos hasta tuvieron que romper el portón para sacar el auto de mi novio y el mío. Si no, hasta hubiéramos sufrido la explosión por los tanques de nafta”, destacó.

Cómo colaborar con la familia

En vista de comenzar con las obras de reedificar la casa siniestrada, se elaboró una lista de materiales que pueden donarse para hacer llegar la ayuda.

Para aquellas personas quieran enviar dinero, se pueden realizar depósitos por Mercado Pago en la siguiente cuenta: Sandra Analia Diotti, CVU: 0000003100092171673370, Alias: andes.dial.andes.mp. CUIT/CUIL: 23240579154.