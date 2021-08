El joven artista lasherino, Kevin Funes, es oriundo de Las Heras y escribe letras para que los jóvenes del departamento ,que sufren adicciones, puedan salir adelante. Basándose en su historia de vida comenzó rapeando en las calles de la comuna y trabaja en su nuevo material discográfico.

El músico lasherino, cuyo nombre artístico es Rapcia, usa el arte como una maravillosa manera de aliviar la carga de los duros momentos que paso desde pequeño. Tras la muerte de sus padres cuando era adolescente, inició su carrera musical.

“Inicialmente enfoqué mi música en mi historia de vida porque no podía superar perder a mis padres cuando tuve 15 años. Fue un golpe muy grande para mí y se dio todo de repente. Despertar un día y comenzar vivir solo no es fácil para nadie”, comentó Kevin a Vía Mendoza.

El joven incursiono en el mundo el rap y encontró en el género un refugio. “ Después de todo lo que me pasó me costó avanzar, pero conocí el rap después de escuchar música de todo tipo. Creo que este género habla mucho de la de superación y me di cuenta que podía desahogarme con la música”, comentó.

Kevin comenzó escribiendo sus canciones para él y poco a poco logró demostrarla en los barrios de Las Heras. “Me hizo muy bien meterme en este mundo artístico, ya que no podía soltar una lágrima desde que perdí a mis padres. Me desahogaba rapeando, escribiendo y cantando”, señaló.

Kevin Funes rapero lasherino. Publicación oficial

La música como salvación

Lugo de todos los golpes que le dio la vida a este joven lasherino comenzó a ser adicto a diversas drogas. Con el tiempo logró aferrarse a su música y salir de las adicciones logrando transmitir un mensaje de superación para las personas que sufren lo mismo.

“El rap me brindo superación personal y eso me ayudó a salir de la depresión, de las drogas y los vicios de la calle. Siempre trato de dejar un mensaje a la gente con mis canciones para que entiendan que todo se supera, que no se queden atrapados en esa y que todo se puede”, explicó.

Actualmente Kevin está trabajando en su nuevo material discográfico. “Cuando mi alma me diga que es el momento de lanzarlo lo haré. Por el momento seguiré grabando todos los temas que escribí mientras pasaba el momento más duro para de mi vida”, finalizó.