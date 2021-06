Una joven lasherina comenzó a realizar entrevistas por su perfil de una de sus redes sociales con la intención de conocer sobre vivencias y experiencias de diferentes figuras y sobre el rol que ocupan en la sociedad. Priscila Dalesio es una joven de 15 años que comenzó con esta idea en Navidad del año pasado y continúa realizando este pasatiempos hasta la actualidad.

“Yo estaba en plena cuarentena cuando vi que a mis historias de Instagram las veía el locutor de una radio conocida de la provincia. En un primer momento no le hable porque pensé que me seguía para ganar seguidores, pero a mediados de noviembre me di cuenta que seguía mis entrevistas, entonces le hablé y le comenté que yo quería estudiar Comunicación Social y me tiró ideas para empezar a hacer entrevistas a los artistas”, explicó la joven a Vía Mendoza.

Dalesio estudia en el colegio Sagrado Corazón y además de realizar entrevistas en sus tiempos libres se dedica a entrenar, dibujar o indagar sobre el universo y las energías. Por otro lado, la joven lleva más de un año estudiando teatro. “En este ámbito conocí a mucha gente que me ayudó a conseguir más contactos para continuar con las entrevistas”, señaló.

Priscila Dalesio creó "El futuro de las entrevistas". Publicación oficial

La adolescente lleva realizadas más de 100 entrevistas en su perfil personal, entre ellas figuras provinciales y nacionales, como Patricia Sosa. El nombre fue idea de su hermana que en una juntada familiar propuso ponerle “El futuro de las entrevistas”, ya que para joven ésta sería una oportunidad que la ayudaría en su futuro profesional.

“Yo creó que el periodismo se está abriendo mucho más para la generación nueva que viene, puede ser que hayan más posibilidades para nosotros”, añadió Priscila.

El criterio que toma la joven para elegir a sus entrevistados es que tengan una experiencia laboral en su ámbito de al menos un año para que pueda compartirla con ella y con sus espectadores. “Me gusta preguntar sobre el futuro, por lo que esta cuarentena ha cambiando muchos pensamientos. Siempre pensamos en el ahora, pero no lo que irá a pasar dentro de 10 años”, expuso.

La joven cuenta con casi 5 mil seguidores en su cuenta de Instagram la cual dedica casi en su totalidad para las entrevistas y algunas fotos personales.