El martes 15 por la noche en la ciudad Chilecito, La Rioja, durante la transmisión en vivo de los corsos oficiales que organizó el municipio, dos locutores comenzaron a burlarse del cuerpo de una de las bailarinas: no se percataron de que sus micrófonos estaban prendidos.

Los comentarios despectivos de Gustavo Agüero e Ivana González salieron al aire mientras se llevaba a cabo la festividad y generaron gran polémica y repudio por parte de la comunidad.

“Te voy a regalar a esa gordita, la pasista, la que viene ahí”, se lo escucha decir al sujeto. Luego, González le responde: “Esa te va a dar matraca, mira cómo baila, es tremendo”.

Locutores de Chilecito, La Rioja, se burlaron de una bailarina. Foto: El Esquiú

María Elizabeth Casimiro festejaba sus 28 años como bailarina mostrando su destreza en la danza y participando en una comparsa de Nonogasta en los Carnavales de la ciudad, pero los dichos discriminatorios de los conductores se volvieron el centro.

Ambos locutores luego de referirse a la muchacha como “gorda” y reírse de ella, fueron tildados de gordofóbicos tanto en las redes sociales como en los medios locales. La bailarina, en diálogo con Radio Independiente, expresó entre lágrimas: “Hoy me han devastado, me han tirado al piso y me han pisoteado como han querido, es lo que siento”.

La mujer relató lo sucedido: “En el vivo se ve bien bonito cómo veníamos desfilando, cuando en un momento se pone todo en silencio y se los escucha a ellos: Ivana Gonzáles y al señor Gustavo Agüero hablando despectivamente de las gorditas y después hacen hincapié en mi persona”.

Casimiro recordó el momento en que ambas personas incluso dudan de su sexualidad. “Me humillaron públicamente, en el video se escucha hasta que dudan de mi sexualidad. Yo soy mujer, tengo 37 años y dos hijos”.

Los conductores Gustavo Agüero e Ivana González se burlaron de una bailarina. Foto: Fenix Multiplataforma

Por último, la bailarina se quejó ante la ausencia de disculpas tanto por parte de la organización como de los victimarios. Frente a esto, confirmó que hará las denuncias correspondientes.

“Siempre he recibido discriminación, pero nunca me han humillado de tal manera como lo han hecho estas personas y ante tanta gente”, finalizó la mujer envuelta en tristeza.

Descargo de la Municipalidad de Chilecito por los dichos violentos de los locutores. Foto: Facebook

Desde la municipalidad de Chilecito emitieron un comunicado el miércoles 16 de febrero expresando su solidoridad para con la bailarina “por los improperios y violentos comentarios expresados por los locutores”. Al mismo tiempo enfatizaron: “Repudiamos todo acto de violencia y discriminación”.