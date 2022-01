Este domingo, en el Camping Municipal de Soldini, una mujer denunció que fue discriminada porque no la dejaron entrar a la pileta por su traje de baño. Fueron los guardavidas quienes le prohibieron el ingreso porque su vestimenta no era la adecuada.

Tal como Angie lo explicó en El Noticiero de la Gente, cuando estaba compartiendo la tarde junto a su familia y “llegó el momento de ingresar a la pileta, los guardavidas se acercaron y me dijeron que no podía ingresar porque mi traje de baño no era el indicado. Argumentaron que tenía que ser igual al del resto de las mujeres”.

”Me dijeron que las órdenes venían desde la comuna y que no podían hacer nada. Entonces pedí explicaciones y me dijeron que era por el short. Me retiré del lugar porque me sentí totalmente humillada”, explicó Angie, quien al día siguiente fue a hablar con el presidente de la Comuna de Soldini, Omar Antonelli.

“Al día siguiente fui a hablar con el intendente y me dijo que coincidía y que lo que yo tenía no era un traje de baño. Lo que pido es que me acepten como soy, a mí no me gusta mostrar mucho mi cuerpo y por eso me visto así”, sostuvo la damnificada.

Antonelli, también dio su parecer a cerca de lo sucedido: “Esta persona vino a hablar conmigo el lunes y me contó que tuvo un incidente por discriminación. Ella decía que los bañeros la discriminaron por su traje de baño, pero no era una malla, sino una pollera que está prohibido para ingresar porque destiñe y genera varios problemas en el agua”.

”Vino con una filmación que perseguía otro tipo de interés porque filmó indiscriminadamente a toda la gente que estaba ahí y eso invade la privacidad de las personas. Con esto determinamos que ella tiene otro tipo de intención, pero la que se siente discriminada es ella por no querer usar el traje de baño reglamentario que no genere daños en el agua”, concluyó Antonelli.