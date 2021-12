Martina Sierra, de 22 años, denunció a través de sus redes sociales haber sido discriminada al ingreso de un bar de la ciudad de La Plata, por utilizar silla de ruedas.

La joven hizo un descargo horas después de que le negaran el ingreso al bar “Bye Henry”. “Hola! Les quiero contar una situación que me pasó y me dejó bastante mal. El sábado 18/12 quise ir a Bye Henry con unas amigas para festejar el cumpleaños de una de ellas. Cuando llegué pedí una mesa para cinco y la chica de la entrada me dijo que no había lugar”, inició en un texto que publicó en historias de Instagram.

“Le pregunté si había para cuatro y me dijo que tampoco”, remarcó. La joven explicó que al llegar una amiga suya, volvieron a preguntar si había espacio disponible y entonces le respondieron que había una mesa en el fondo pero que su silla “no pasaba por el lugar”. Sin embargo, ellas decidieron entrar para chequearlo.

La joven realizó un descargo a través de sus redes sociales. Foto: Instagram: @martina.sierraa

Según el relato de Martina, sus amigas ingresaron y confirmaron que la silla pasaba, pero la empleada de la recepción del bar le respondió que no podía pedirle a la gente que arrimara las sillas a sus mesas porque su jefe lo consideraba “de mala educación”.

Sin ánimo de permitirles el ingreso, otro de los trabajadores del lugar les dijo: “En el bar después se arma boliche y va a ser un quilombo con la silla”.

Martina de 22 años, formalizó la denuncia en el INADI. Foto: Instagram: @martina.sierraa

“Me quede en shock, porque los que me conocen saben que salgo bastante y nunca me pasó algo así. No puedo entender como es que siguen existiendo estas situaciones de discriminación casi terminando el 2021″, manifestó Martina en el descargo que compartió.

“Ya es bastante insoportable cada vez que quiero salir tener que andar preguntando si el lugar está adaptado para que, encima una persona X decida si podés entrar o no”, sostuvo la joven.

El bar admitió lo sucedido y aseguró que ese “no es el pensamiento de la empresa”. La chica en diálogo con “TN” confirmó que formalizó la denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).