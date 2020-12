Alexis y Luciano, dos jóvenes amigos de La Plata, quisieron viajar una semana de vacaciones a Mar del Plata y para ello publicaron un aviso en una página de alquileres para conseguir un departamento para dos personas. El dueño de un departamento que quisieron alquilar les respondió con homofobia diciendo: “No alquilo a gays, chau” y añadió: “Mis hijos chiquitos viven al lado de la casa”.

La idea de los jóvenes era viajar del 17 al 24 de diciembre a la Costa. Tras la publicación que realizaron, recibieron varios mensajes por la consulta y les detallaban cuáles eran las comodidades de sus propiedades. “Entre todas las respuestas, apareció la de este señor que había puesto una foto panorámica que me llamó la atención. Le pedí más información y comenzamos una conversación por privado”, explica Alexis a Todes Nosotres.

Repudiable acto de discriminación en Mar del Plata Twitter: Alexis Bianchi

“Me pasó seis fotos más, y me dijo que tenía WIFI, una lavadora y que había que hacer un permiso de circulación y un depósito de seis mil pesos. Todas cosas normales. Era súper educado”, comentó el joven. El hombre le hizo preguntas personales, que nada tenían que ver con el alquiler temporal: “Le dije que éramos dos chicos y no sé si le hizo ruido o qué pero me preguntó si éramos pareja”.

Alexis le contestó que no, que eran amigos, pero el hombre insistió, y le preguntó su orientación sexual. “Me quedé shockeado porque no entendía qué tenía que ver ser gay con querer alquilar un departamento en la costa”. El joven de 19 años le contestó que sí, “ahí fue que me dijo que no le alquilaba a gays y que además, sus hijos vivían al lado”.

El joven pensó que era un chiste, no podía creer que le dijeran que no por prejuicios. “Creí que no lo había escrito en serio. Me generó una mezcla de tristeza y bronca. No puedo entender cómo en 2020 siguen pasando estas cosas. Hay compañeros, compañeras y compañeres que viven a diario situaciones de violencia”.

Repudiable acto de discriminación en Mar del Plata Twitter: (Alexis Bianchi)

“Fue un impulso automático. Le saqué una foto a la conversación y se la pasé a mis amigos. Después la subí a Twitter sin imaginarme la repercusión que iba a tener. Lo más importante es cuidarnos como comunidad”, expresó Alexis, quien comentó que recibió muchos mensajes de apoyo y también, algunos que le decían que como el departamento era del dueño, podía hacer lo que quisiera y no alquilárselo, más allá de su decisión, hay un hecho de discriminación.

“No sé qué le importa al hombre mi orientación sexual, no es relevante en mi estadía en el departamento. Creo además que los que lo defendieron se refugian en la propiedad privada y piensan igual”. Alexis agradeció también a quienes, desde el INADI, se contactaron para asesorarlo en caso de que quisiera hacer la denuncia: “Tomé la decisión de no hacerla. Esta vez no. No por el señor sino por los hijxs, viven de esto. Entiendo el asco y odio que genera, pero el escrache no siempre es la mejor solución. No odiemos, respondamos con la tolerancia que a ellos les falta”, finalizó diciendo.