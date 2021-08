Un joven quiso ir a una cervecería de Bahía Blanca pero no lo dejaron entrar por estar “muy” maquillado y usar aritos. Diego habló de la situación de discriminación en sus rede sociales y se mostró indignado por lo ocurrido.

“Me pidieron que para la próxima me maquille menos”, dijo el joven de 24 años en cuanto a la situación que vivió en el bar Barone y remarcó: “Me parece una actitud que para esta época, para este siglo, para lo que vos quieras, no va. Me parece discriminativo y me parece una mierda básicamente”.

Luego de vivir esta situación, Diego hizo su descargo y los mensajes de apoyo no tardaron en llegar: “No lo puedo creer, tu maquillaje es mágico”, “Acá estamos para apoyarte” y “Amo tu make up!!! Increíble y toda la onda”, fueron alguno de los cientos de comentarios.

Qué dijeron los integrantes del bar Barone

Luego de que esta situación se viralizara en las redes sociales, desde el bar se comunicaron con Diego para “expedirle nuestras sinceras disculpas”, y se comprometieron a capacitar a su personal “sobre estas temáticas”.

La respuesta del bar de Bahía Blanca sobre el episodio de discriminación. Instagram

“Los que hacemos Barone día a día no compartimos ningún hecho de discriminación de ningún tipo”, señalan en el descargo que el mismo denunciante compartió en sus historias de Instagram.

Desde el bar sostienen que “lo que le pasó a Diego no tendría que haber pasado ni acá ni en ningún lado, y evidencia la necesidad de seguir concientizando a todo nuestro personal sobre estas temáticas”.