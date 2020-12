Con la llegada de la vacuna que revolucionó el país entero y que aun tiene en vista a las autoridades, en la mañana de este martes comenzó la colocación de la misma a los trabajadores de salud y algunos funcionarios públicos. En este contexto, un médico de La Rioja fue tendencia en las redes al ser criticado por “recibir dos dosis” que habrían sido colocadas en distintos brazos.

“Yo que ustedes tendría mas cuidado, vacunan 2 veces a la misma persona. O no están vacunando a ninguna”, escribió una usuaria de Twitter, quien rápidamente se convirtió en furor por haber sido tan observadora y descubrir que un médico salió en una foto sentado recibiendo la dosis por parte de una enfermera, y en otra por parte de un enfermero y en el otro brazo.

No obstante, toda especulación concluye en preguntarle al protagonista de la historia, y en este caso se trata de Rafael Fernández presidente del Comité de Crisis del Hospital Vera Barros. El profesional habló con TN, y explicó por qué se lo pudo ver en diferente posición y recibiendo “dos” vacunas.

“Me había ubicado, estaba la vicegobernadora (Florencia López) y toda la prensa. Entonces, decidimos cambiar de lugar para mejor ángulo y de enfermera, y se hizo la vacuna”, aclaró Fernández. Y resaltó que se le explicó a la prensa presente y tomaron la foto, “se les dijo por qué se hacía eso, que era mejor para ellos. Y decidieron subir las dos fotos”. También, consideró que “es malintencionado lo que hicieron”.

Tras la repercusión de las imágenes, el mismo profesional tuvo que salir a explicar cómo sucedió todo: “Quiero aclarar que no me he vacunado dos veces. Esta mañana sucedió que había un conglomerado importante de personas que querían participar de esta primera vacunación. Y, para mayor comodidad de la prensa, se decidió el cambio de lugar y de brazo”.

Incluso habló también sobre la persona que lo estaba vacunando: “El enfermero siguió vacunando su línea, por eso el cambio de personal”. Y solicitó: “No sean malintencionados con las interpretaciones”.