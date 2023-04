Video: quién es Alejandra, la agente de tránsito de La Plata que educa a los peatones y conductores en la calle

El martes 25, una agente de tránsito de La Plata destacó e interpeló a los se animaron a cruzar por la esquina de la calle 7 y 49. Se trató de Alejandra González, quien se mantuvo firme con su megáfono enseñándole a los peatones, ciclistas y automovilistas cuáles son las reglas de tránsito.

Con toda su paciencia y, además, pasión por su labor, se colocó el uniforme azul de Control Ciudadano y no dudó en marcarle los errores que presentaron. “Sobre la vereda los peatones esperamos el semáforo”, marcó la platense.

En la filmación, difundida por 0221.com, se la puede ver vigilante y escuchar dando indicaciones. “¿Siempre cruza así, señor?”, consultó a un peatón con calma y firmeza. Y es que las normas de tránsito están para evitar accidentes que le han costado la vida a más de uno.

Conocé a Alejandra, la agente de tránsito platense que educa en las calles

González, en diálogo con el medio ya nombrado, comentó: “Es la primera que me mandan acá y seguramente cuando vuelva y cuente la experiencia esto se va a repetir. Hoy estoy acá, mañana veremos”.

Según indicaron, es simpática, se presta al diálogo e interactúa sonriente con los transeúntes. Esto no quita que se mantiene atenta a cada paso, y más de una vez ha recibido insultos por el simple hecho de estar trabajando.

Alejandra González, una agente de tránsito y un ejemplo a seguir. Foto: 0221.com

“Me han dicho de todo, desde que me meta el cono ya sabes dónde hasta pedir disculpas por hacer una infracción”, señaló. En este sentido, agregó: “Todos tienen que volver al jardín. Yo estoy acá para concientizar, pero no doy abasto”.

La historia solidaria detrás de Alejandra

“La pandemia hizo que todos la pasemos mal, así que bueno, tuve que hablar con mucha gente para que colabore y pude hacer la olla”, indicó. Y es que la platense creó un comedor comunitario.

Muchos almaceneros que ella conocía, cuando empezaron a fundirse, decidieron donar toda la comida que les quedaba antes de que se eche a perder. La olla se levantó por la falta de tiempo: tiene tres hijos que estudian, hacen actividades, y ella debe trabajar.

“Pero siempre hay alguien que necesita y siempre se trata de conseguir algo. La idea es que no haya nadie con necesidades, pero no la estamos pasando bien desde hace mucho tiempo, ya viene de arrastre”, cerró.