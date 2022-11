L-Gante será denunciado penalmente tras hacer una caravana de motocicletas en La Plata

Nuevamente L-Gante realizó una caravana con sus seguidores, pero en esta oportunidad estuvo en La Plata, no lanzó billetes y será denunciado penalmente. El famoso cantante de Cumbia 420 organizó esta gran y peligrosa movida de motocicletas durante un homenaje a El Noba.

El sábado 12, el propio artista subió a Instagram una serie de videos en donde se lo puede ver haciendo algunas maniobras imprudentes. Por ello, se abrirá una causa penal bajo la cual se lo acusará de incitar a cometer infracciones de tránsito.

Con la mitad de su cuerpo colgando de la ventanilla del auto, y varios vehículos detrás de las motos que lo seguían, el joven cantante les celebraba cada maniobra que hacían en los pequeños rodados, por más peligrosas que pudieran ser.

Estas imágenes no tardaron en llegar al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martinez Carignano, quien a través de su cuenta de Twitter informó que denunciarán penalmente a Elián Valenzuela (nombre real del artista) por el delito previsto en el Art. 193 bis del Código Penal.

Dicho artículo expresa que se le otorgará una pena de entre 6 meses y 3 años a quien fomente en la vía pública pruebas de destreza con un vehículo. “Ahora deberá responder ante la Justicia”, aseveró Carignano.

L-Gante incitando a que sus seguidores hagan "Willy" con su moto, misma maniobra con la que falleció El Noba. Foto: Captura de video

El funcionario explicó que, antes de su aparición por La Plata, habían hablado varias veces con su manager, Maxi El Brother, a quien le propusieron armar un festival en memoria de El Noba, a fin de brindarle a todos los chicos un mensaje de cuidado por sus vidas.

La otra propuesta que le hicieron fue que, al menos, grabara un mensaje público pidiendo que por favor los conductores usen casco y no hagan la famosa ‘Willy’ ni ninguna pirueta, ya que, como le ocurrió a El Noba, pueden accidentarse y morir.

El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial denunciará a L-Gante. Foto: Captura de pantalla

A pesar de que el representante de L-Gante aceptó cada uno de sus pedidos, la filmación no llegó y las precauciones menos. Las clásicas caravanas que organiza el cantante volvieron a desarrollarse, pero esta vez, sobre las calles platenses.

Acusaron a L-Gante de fomentar conductas suicidas al volante

“Este ‘homenaje’ estuvo tan fuera de lugar como reírse a carcajadas en medio de un velorio”, indicó Carignano. Luego, agregó: “Está perfecto que L-Gante no quiera ser ejemplo de nada, pero es inadmisible que fomente estas conductas suicidas”.

Cabe destacar que El Noba, antiguo colega del denunciado, murió el 3 de junio tras sufrir un accidente en su moto. El también cantante de cumbia 420 circulaba haciendo willy sin casco por las calles de Florencio Varela, y terminó envistiendo contra un auto.

L-Gante y El Noba, amigos y colegas.

Tenía tan solo 25 años cuando perdió la vida. Estuvo 10 días agonizando en el hospital, con un cuadro severo producto del choque efectuado en la esquina de Luis Braille y Solis, hasta que finalmente falleció.

Los fans de L-Gante salieron en defensa del cantante

Por supuesto que sus seguidores, acostumbrados a las caravanas que organiza el cantante, salieron en defensa de él. Por ello, acusaron al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de “querer colgarse de la fama del artista”.

Los seguidores de L-Gante salieron en defensa del cantante. Foto: Captura de pantalla

L-Gante no quedó atrás y compartió alguna de las respuestas que le dieron a Carignano. No obstante, no hizo demasiado revuelo en el tema, y continuó posteando su día a día, mostrándose en el Movistar Arena, compartiendo su música y los recitales en los que participa.