Todos por Benja: piden ayuda para un bebé de La Plata que lucha contra la leucemia

Benjamín, el platense de 8 meses, fue diagnosticado con la enfermedad de Linfoblástica Aguda hace muy pocos días. Actualmente se encuentra internado en el Hospital Garrahan para comenzar la etapa de recuperación y la familia pide solidaridad para cubrir los gastos del tratamiento.

“Los que nos conocen comenzaron una campaña solidaria para darnos una mano”: la declaración de la madre de Benjamín

Johanna, la madre de Benja habló con EL DÍA y contó que el pequeño se descompensó dos veces en el hogar, por lo que los médicos tuvieron que asistirlo de emergencia. Al primer centro de salud que llevaron al bebé fue Ipensa, en donde le dijeron que “no tenía algo tan grave como finalmente nos terminan diagnosticando”, expresó la mujer.

En este contexto, “nos terminan diciendo que tenía anemia, pero nunca lo corroboran. Por eso, con mi mamá terminamos cambiando el equipo completo de médicos, hasta que nos dieron el diagnóstico en el Sanatorio Argentino y nos terminan diciendo que lo más probable es que Benja tenga leucemia”, recordó.

Los profesionales del Sanatorio Argentino le recomendaron a Johanna que, para el tipo de tratamiento que necesitaba el bebé, el mejor lugar era el Hospital Garrahan. “Llegamos con la ilusión de que realmente no sea como el diagnóstico que nos habían dicho. Fue un viernes y el lunes nos comentan que finalmente tiene Leucemia Linfoblástica Aguda”, enunció la mamá del pequeño.

Este lunes Benja tuvo su primera sesión de quimio y continuará por varios meses más para cumplir con el tratamiento. Pero hay un problema que modificó todos los planes de los padres del pequeño. Resulta que las oncólogas que atienden al bebé, dijeron que Benja no puede volver a la ciudad por 6 o 7 meses por la gravedad del caso.

Benja, el bebé de La Plata que lucha contra la leucemia. Foto: EL DÍA

“Nos informaron eso y él no puede residir a no más de 15-20 minutos del hospital. Si todo va bien ‘nos damos de alta’ para que pueda seguir con su tratamiento ambulatorio, pero arrancamos a buscar un alquiler por acá y nos encontramos con unos precios súper altos, que excedían de nosotros”, manifestó Johanna.

En este sentido, la gente que conoce a la familia comenzó una campaña solidaria para recaudar fondos y de esta manera ayudar a cubrir los gastos necesarios para que Benja pueda terminar correctamente su tratamiento.

“En la mayoría de los lugares es mucha plata para ingresar, piden 3 meses de depósito y no contamos con ese dinero. La obra social se lavó las manos porque para que ellos cubran eso, Benja tiene que estar a 150 kilómetros del lugar donde reside, y como no lo está no se hacen cargo”, concluyó la mujer.

Para aquellos que desean colaborar con el caso, se pueden comunicar al 2215855374.