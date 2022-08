Aunque aún no tiene cura, el objetivo de la ciencia es que los pacientes con VIH dejen de contagiar. Para ello, es necesario una serie de pasos, pero principalmente que las personas sean constante con sus tratamientos y, lo ideal para que eso suceda, es que estos sean simples. Por ello, se celebra el desarrollo de una única píldora, que podría reemplazar los cócteles de pastillas que deben tomar hoy los infectados.

En la actualidad, muchos toman hasta más de diez comprimidos diarios. Pero recientemente, Laboratorios Richmond concretó un desarrollo que será una alternativa terapéutica completa para el VIH/Sida: un único comprimido por día. De esta manera, se facilitará que el paciente cumpla con la toma y que no lo deje por cansancio.

Laboratorios Richmond desarrolló un píldora única para el tratamiento del VIH. Foto: Prensa Ushuaia

Este jueves se lanza en la Argentina, y se irá extendiendo en la región a medida que las reguladoras sanitarias de cada país otorguen las aprobaciones correspondientes. “Empezamos por Argentina. Vamos a llegar a Chile, Paraguay y Perú en un futuro cercano. Y luego iremos creciendo hacia otros países de la región”, dijo Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond.

“Es un nuevo producto desarrollado por nuestros equipos de trabajo en el país, con estudios clínicos también hechos en el país, y que se elabora en nu

estra planta de Pilar. Beneficiará a muchas personas y es un paso más en el acceso al tratamiento de calidad para el VIH”, explicó Figueiras.

El comprimido en cuestión ofrece una alternativa terapéutica completa que combina tres drogas: dolutegravir (DTG), emtricitabina (FTC) y tenofovir AF (TAF) en dosis fijas, únicas y combinadas (FDC) de los tres principios activos.

Por su lado, Elvira Zini, directora de Asuntos Científicos de Laboratorios Richmond, indicó: “Con el tratamiento con TriZevuvir, siempre y cuando el paciente sea adherente, se logra alcanzar una carga viral indetectable rápidamente y ésta se mantiene a lo largo del tiempo”. Asimismo, una característica a destacar es que se puede administrar en personas gestantes, en cualquier etapa del embarazo.

Por qué es importante el tratamiento

Para que el tratamiento sea efectivo los pacientes deben tomar la medicación de manera regular. De esa manera, es posible alcanzar una carga viral indetectable, y por eso intransmisible. Sin embargo, la adherencia es uno de los principales problemas que se presentan. Esto ocurre por la falta de acceso, especialmente en el interior del país; y también proque comienzan a sentirse bien y dejan la medicación, entre otras causas.

La pastilla desarrollada en Argentina facilitará la adherencia al tratamiento.

La nueva píldora ya fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y es una alternativa que está disponible para el sistema de salud nacional. Se convierte en un producto más accesible para el paciente por ser única dosis.

Las guías de recomendaciones científicas de Estados Unidos, las europeas y las últimas publicadas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) recomiendan en primera línea el uso de esta nueva medicación como tratamiento integral para el VIH.

En nuestro país, 140 mil personas viven con VIH y el 70% recibe una terapia antirretroviral (TARV) que permite reducir la presencia del virus en el organismo, según datos del Boletín de Respuesta al VIH y a las ITS (infecciones de transmisión sexual) difundido por el Ministerio de Salud de la Nación en diciembre de 2021.

Si se logra que los pacientes sostengan el tratamiento, se contribuye a los objetivos 90-90-90 del Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA): que el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico, que el 90% de los diagnosticados reciban terapia antirretroviral continuada y, por último, que el 90% alcance una carga viral indetectable.

Cómo funciona el TriZevuvir

El comprimido de TriZevuvir combina tres drogas antirretrovirales: Dolutegravir (DTG) -medicamento antirretroviral que pertenece al grupo de los inhibidores de la integrasa-, Emtricitabina (FTC) -medicamento antirretroviral que pertenece al grupo farmacológico de los agentes inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos-; y Tenofovir AF (TAF) -medicamento inhibidor de la transcriptasa inversa nucleotídica del virus de la hepatitis B- .

Todavía hay personas que conviven con VIH y no lo saben. Foto: Pedro Castillo

“Se toma una vez por día, en el momento que le quede más cómodo al paciente, porque se puede tomar con o sin comida. Es pequeño y fácil de deglutir”, explicó Zini. Pueden tomarlo personas de cualquier rango etario y en cualquier estadio de la enfermedad.

Cabe destacar que recientemente se aprobó la Ley Nacional de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual que asegura el tratamiento antirretroviral de forma gratuita, pero también aborda el aspecto psicológico y propone un abordaje integral desde la salud colectiva.

En qué estadío está la cura

Esta semana, se realizó la 24º Conferencia Internacional sobre el SIDA, en Montreal, Canadá. En ese marco, se instaló el debate público sobre qué necesitan aún los enfermos de VIH y cuáles son las zonas vulnerables de la enfermedad que todavía cuesta visibilizar.

El foco está puesto en que los pacientes se adhieran a los tratamientos. Foto: Ignacio Blanco

En esta cumbre, expertos presentaron casos de pacientes que lograron controlar la enfermedad, pero que aún mantienen reservorios del virus en el organismo. Hay esperanza y se avanza, pero todavía queda camino por recorrer hacia la cura.

“Hay pacientes que han tenido remisión. Se están estudiando estos casos en profundidad para encontrar una terapéutica que permita eliminar al virus de los reservorios y ahí sí lograr erradicarlo. Por el momento, se focaliza en terapias que mejoren la adherencia, cómo tratamientos de un solo comprimido diario, o tratamientos que puedan administrarse cada varios meses y de maneras innovadoras. Ese es el avance más palpable que estamos viendo en el tratamiento de esta enfermedad crónica”, explicó Zini.

La médica aseguró que hoy “el foco está puesto en ofrecer tratamientos que optimicen la adherencia”. “El VIH es una patología crónica, la esperanza de vida (en aquellos que no tienen comorbilidades) es similar a la de las personas que no conviven con el virus y justamente con la cronicidad aparecen otras patologías cómo la hipertensión, dislipemias, entre otras, que no se deben descuidar”, argumentó.

Laboratorios Richmond es una empresa farmacéutica argentina con presencia en la región y cuenta con una larga trayectoria en medicamentos para el tratamiento del VIH: desde 1996 se lanzaron 25 productos, de los cuales 18 fueron el primer genérico en el país y cinco dosis fijas, únicas y combinadas (FDCs) propias.

“Este es el camino que nos propusimos hace muchos años, cuando al comienzo de la epidemia de VIH desarrollamos el primer genérico de un inhibidor de la proteasa en el mundo”, manifestó Figueiras.