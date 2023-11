Rompió el silencio la maestra de La Plata denunciada de abuso infantil: “hay un exceso de confianza”

Tras la gran repercusión de denuncias de abuso sexual y grooming que se acusa a la maestra de sexto grado de la escuela N° 58 de La Plata, Daniela Mujica, enfrentó las acusaciones y habló sobre lo sucedido. Mientras cada vez más padres acusan públicamente a la docente, la mujer de 33 años negó todos los hechos que la implican.

Las denuncias que varios padres le hicieron a la maestra es por tener conversaciones provocativas con sus hijos en las redes sociales de WhatsApp e Instagram, además de haber mandado fotos subidas de tono, como la de su glúteo. También se la acusa de hacer una escena de “celos” con un alumno por tener otra novia y amenazarlo de muerte.

Declaró la maestra de La Plata

El abogado de Daniela, Álvaro Núñez, afirmó en diálogo con Telenoche: “El delito que se le imputa a mi cliente es el delito de grooming. Se está hablando de muchas cosas que se alejan de la realidad, se nombra la palabra abuso, que bajo ningún punto es, y grooming, bajo ninguna características cuadra”.

Y aclaró: “Sería un tipo de acoso digital con el propósito de conseguir algún tipo de beneficio de carácter sexual, nada más lejos de este expediente de algo por el estilo que se está hablando”.

Cuando se le consultó a Daniela porqué se la acusaba, ella señaló: “Esto comienza un día con una evaluación que se toma a los nenes, donde también está tergiversada la información, acusándome de que había hecho a propósito llorar a un nene a través de un medio de comunicación, y a raíz de eso comenzó”.

Con respecto al intercambio de mensajes con los alumnos, la maestra indicó: “La verdad es que hay un exceso de confianza para con los chicos y como rol, más allá de docente, sino de las cuestiones que por ahí son más complejas de cada uno de estos nenes. Yo creo ese es el problema”.

Álvaro aclaró: “Daniela da clases en una escuela de un barrio muy humilde en el cual los chicos no tienen cubiertas falencias básicas, como son más allá de las pedagógicas, falencias de carácter afectivo y ese tipo de cuestiones. Daniela tiene una personalidad muy abocada a la docencia y lo ejerce de manera muy integra. En este curso en particular, vinculó con los chicos de una forma, si se quiere, con más afecto que la convencional, involucrándose desde otro aspecto también y con el tema de las redes sociales, hablando por intermedio de Instagram y WhatsApp”.

Y continuó: “Se ha dicho que Daniela ha mandado fotos inapropiadas, voy a hacer referencia a esto. Son fotos de carácter personal de ella que los nenes han hecho o print de pantalla o las han calificado sobre eso. Se dice que Daniela le mandaba fotos de la tetas a los alumnos, nada más lejano a eso, es una foto de carácter personal que tiene ella en su Instagram de la cual estaba bailando con su hijo y una nena responde sobre eso: ‘Por fin le veo las tetas a la maestra’”.

Cuando le preguntan a Daniela si le había mandado las fotos a los alumnos, ella responde: “No, hay dos cuestiones que se estuvieron hablando. Por un lado, es el video que yo subo de estado de WhatsApp que estoy haciendo un TikTok con mi hijo y de ahí sale el comentario de esta nena. De la otra foto, en la que dicen que yo estoy mostrando los pechos, es la foto que estoy con una remera musculosa blanca, foto que es mía, es personal, de ninguna manera hay un envío de esa foto”.

Mientras que Álvaro comentó: “La condena social que está sufriendo es terrible. Tuvo que dejar su domicilio bajo amenazas de que le van a incendiar la casa, no está trabajando y está teniendo un montón de complicaciones sobre algo que en el expediente no existe”.

Por su parte, Daniela se defendió diciendo: “Lo que más afectó en esta circunstancia es darse cuenta que los nenes me tenían agendada como ‘mami’, los nenes me decían ‘mamá’. Escuchas a las familias diciendo que yo tengo una vida normal, no la tengo. La tuve siempre, hoy no la tengo. No sé donde vivo, hoy mi hijo se siente angustiado por la situación, mi familia está tremendamente mal. No tengo la vida que tenía antes”.

Cuando le preguntaron al abogado las razones de esta denuncia, Álvaro contestó: “No puedo ponerme en lugar de lo padres. Lo que digo es que quienes deben hablar acá son los chicos. No hablaron los chicos, es la interpretación que los padres dan de lo que ellos suponen que puede llegar a pasar, para eso se va a realizar la Cámara Gesell y a partir de ahí vamos a saber realmente lo que dicen los chicos”.

“La forma que tiene Daniela de referirse a sus alumnos públicamente a la salida de la escuela y demás, es una forma, si se quiere, demasiado afectiva, pero bajo ningún punto de vista implica una connotación de carácter sexual, que es el delito que acá se presume”, continuó.

Sobre la carta que denuncian que Daniela le escribió a un alumno donde le dice ‘te amo’ y la dice ‘si me volves a cambiar, te mato’, el abogado aseguró: “Está sometido a una pericia caligráfica la carta. Suponiendo que la hubiese escrito Daniela, no constituye bajo ningún delito el de grooming”.

Por otro lado, Daniela señaló que las madres la denuncian por invitar a sus alumnas a la pileta y a dormir la siesta, mientras que ella asegura que esto nunca pasó ya que no tiene pileta en su casa. Finalmente, le preguntaron si había hablado con los padres: “Jamás se acercaron. Ellos habían dicho en un momento, que habían querido hablar conmigo, yo nunca tuve una conversación más allá de las reuniones de padres que se pueden hacer anuales”.

Hablaron las madres que denunciaron a la maestra de La Plata

Sobre la cantidad de denuncias hechas hasta el momento, una de las madres, Brenda, habló en el programa Mañanísima asegurando: “Acá hay muchos casos, por el momento son solo cinco que se animaron a hablar, pero falta un montón todavía”.

Este lunes, una nueva denuncia se hizo pública. María, la mamá denunciante, aseguró: “Mi nena era todos los días un problema nuevo. O le pegaba a los nenes, o le pegaba a las nenas. Mi hija la defendía un montón (a la maestra), mi hija era la noviecita de la maestra”.

Además, comentó cómo se había enterado de lo sucedido: “Me lo dijo mi hija mismo. La agarro, le pregunto, y ella me dice que le cuenta a la maestra que estaba de novia con este nene y la señora le decía que era un negrito, que no era para ella y que tenía que ser la novia de ella nada más”, indicó María.

La madre aseguró que habían tenido contacto físico: “Ella me dijo que le dio un beso y le tocaba la cola adentro del aula, adelante de otra compañerita que le tocaba las tetas”. Y añadió: “Me dijo que la invitó a la pileta de la casa, yo le dije que no, y cuando miro una captura de pantalla de la otra nena que cuenta lo que pasó, ella misma le dice que supuestamente la esperaba en la casa con la mallita, que iban a dormir la siesta en cucharita y le iba a enseñar un montón de poses”. Por último, señaló: “Es muy pilla mi nena, hizo un trabajo de manipulación”.