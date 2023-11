Denuncian a una maestra de un colegio de La Plata por abuso sexual y amenaza a alumnos: “Decía que si lo dejaba, lo iba a matar”

Los padres de una escuela primaria de La Plata se vieron conmocionados por la denuncia que hizo una madre de un alumno a la maestra. La docente fue acusada de abuso sexual a través de las redes sociales y amenazarlo de muerte. La mamá de la víctima se dio cuenta mientras revisaba el celular al menor y aseguran que hay más alumnos implicados.

La madre de la víctima detalló que, alertada por otra madre, le revisó el celular a su hijo y encontró conversaciones subidas de tono con la maestra en WhatsApp e Instagram. La acusada tiene 33 años y está a cargo de dos cursos de la Escuela N° 58 de La Plata.

Denunciaron a una maestra de un colegio de La Plata

Las pruebas fueron presentadas a la Fiscalía por el representante legal de la madre, quien aseguró que tiene los elementos “probatorios y contundentes” que implican a la maestra en un hecho de abuso sexual simple y de amenazas calificadas, según pudo acceder Diario Panorama.

Además, la mamá denunciante, Brenda, comentó a Télam que el caso fue caratulado como grooming, ya que se considera que hubo “acoso sexual por redes sociales”.

Algunos de los mensajes que mandaba la docente a sus alumnos. Foto: Infobae

La madre denunció que la maestra, identificada con las iniciales D.M., trataba a su hijo como si “fuera su novia” y le hizo una escena de celos reclamándole al menor que deje de frecuentarse con una nena de otro grado.

El nene le explicó a su mamá que la maestra le había dado el número de teléfono a todo el curso y su usuario de Instagram para que se comuniquen con ella “cuando estuvieran aburridos”.

“De a poco va a hablando mi hijo, que es con quien arrancamos la denuncia, y hay posibilidad de que sea sometido a Cámara Gesell porque tenemos poca información y lo que pudimos juntar es a través de algunos mensajes que encontramos”, aseguró Brenda.

La maestra le envió una foto de su glúteo a un alumno. Foto: La Nación

“Ella les pasó su número de celular y se comunicaba con todos”, detalló la denunciante y señaló que la maestra le enseñó a su hijo cómo “configurar el celular para que ya no tenga copia de seguridad, de manera que ahora no podemos recuperar conversaciones”.

Los mensajes de la maestra a sus alumnos

Entre los mensajes que se pudieron recuperar, fuentes judiciales vinculadas al caso afirmaron: “Le decía que si lo dejaba otra vez lo iba a matar. En cuanto a los abusos, en principio serían consistentes en besos, pero podría haber algo más. Estamos trabajando para dilucidar si existieron otras situaciones de ese estilo”.

Además del nene de 12 años, las autoridades afirman que podría haber entre tres a cuatro alumnos más que sufrieron acoso: “Hasta el momento las víctimas contabilizadas son tres, pero dada la naturaleza, la modalidad, el modus operandi de esta mujer y la cantidad de niños que tenía a cargo, no descartamos que haya más”.

“De hecho, ya hay tres o cuatro chicos más de los que sospechamos por sus actitudes, que también podrían haber sufrido el acoso, las amenazas y los abusos por parte de esta maestra”, indicaron las fuentes.

La maestra les compartió a sus alumnos su número de teléfono y sus redes sociales. Foto: Diario Panorama

La madre de la víctima señaló que encontró imágenes en la papelera del celular donde se ve a la maestra mostrando el escote y un tatuaje en el glúteo. “Sos mi rey”, “Yo sé que soy la única” o “qué lindos tus audios”, eran algunos de los mensajes que le envió la acusada.

A pesar de que la maestra se defendió diciendo que los perfiles de sus redes sociales habían sido duplicados y que, por lo tanto, no fue ella quien se comunicó con los alumnos, esto fue desmentido por las denunciantes.

En qué estado se encuentra la denuncia contra la docente de La Plata

El caso está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 18 y el Juzgado de Garantías N° 2. Según informó Infobae, la maestra fue separada de su puesto y el gabinete psicopedagógico escolar están acompañando a las familias y a los estudiantes en el proceso.

Brenda, en sus redes sociales, publicó un triste mensaje sobre lo sucedido: “Lamentablemente, hoy me toca vivirlo de cerca. No tengo palabras porque hablo y lloro. No me entra en la cabeza cómo una persona adulta puede actuar así y cagarle la cabeza a una criatura”.

“Siempre cuidé a mi hijo y los que me conocen saben que doy todo por mis hijos, estoy devastada y lo único que pido es Justicia para que esta mujer no vuelva nunca más a tener contacto con un nene o nena”, continuó diciendo.

Y finalizó afirmando: “No me importa las mentiras con las que se quiera defender, además de las pruebas que tenemos, también vale la palabra de mi hijo”.