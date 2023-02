Quiénes son Los Ninjas, el grupo de jugadores que hacía bautismos violentos a juveniles cuando llegaban a Primera

El último fin de semana un hecho destapó lo que puede ser un escándalo en el fútbol argentino que tiene que ver con los “bautismo” de iniciación que ocurren en los planteles profesionales. El caso puntual habla de “Los Ninjas”, el grupo que apuntan lideraba Briahian Aleman en Gimnasia de La Plata.

En Twitter, un hilo realizado por Matías Romero despertó la preocupación del mundo del fútbol producto de las fuertes acusaciones que fueron surgiendo en los días posteriores. Algunos hablan de golpizas, humillaciones y hasta abusos sexuales de parte de los más grandes con los juveniles que suben a primera división.

Brahian Aleman, el apuntado por ser el líder de "Los Ninjas", la banda que tiene denuncias por violencia y hasta abuso sexual en las pretemporadas contra los juveniles. Foto: Web

Las acusaciones apuntaban a que entraban a las habitaciones en grupos de 7 u 8 jugadores de alguno de los juveniles y les pegaban o les hacían lo que consideraban como “bromas”. El principal apuntado es el actual volante de Banfield que el pasado domingo jugó contra su ex club, Gimnasia.

Allí se quiso pelear con el juvenil Felipe Sánchez, categoría 2004, cuando Aleman es del año ‘89. Esto despertó el escándalo en Gimnasia de La Plata que lo tuvo como uno de los referentes durante los últimos años, aunque nunca tuvo una buena relación con los hinchas y se lo ha visto increpar a algunos plateistas en la cancha o pelearse con compañeros.

Justamente, hace unos años atrás, un familiar de uno de los jóvenes que subía a la primera división de Gimnasia denunció los maltratos por parte de Los Ninjas. Sin embargo, todo quedó en un pedido de apartar a los futbolistas de un partido amistoso de pretemporada y nada más.

Brahian Aleman, el principal apuntado por ser el líder de "Los Ninjas". Foto: Web

Esto fue en el año 2021, donde por primera vez se conoció el caso de lo que pasaba con este grupo de jugadores, lo que generó muchísimo temor, bronca y descontento en el equipo e hinchas. Según relató Romero, “en el Haward Jhonson (Junio 2021) fue la cúspide de los ataques ‘Los Ninjas’. La banda liderada por Aleman entró tres veces a la pieza de Ignacio Miramon para fajarlo entre 7 u 8. Luego, pasaron por la pieza de Torres, lo envolvieron entre sabanas y también lo golpearon”.

“Sin embargo, la peor parte se la llevó Bruno Palazzo cuando lo agarraron con una madera astillada y le dejaron sangrando la parte del muslo. Otro que tampoco zafó es Ivo Mammini, que lo golpearon en 2020 y querían volver a ‘iniciarlo’ un año después”, agregó.

Las nuevas denuncias que empiezan a aparecer en redes sociales

El periodista Pablo Carroza detalló en su cuenta de Twitter algunas de las situaciones que se vivieron en los planteles profesionales, que no serían únicamente en Gimnasia de La Plata. “Me cuenta un juvenil de un equipo grande que tenían un referente que manejaba el vestuario como un pabellón, y que eran cotidianos los abusos y las humillaciones públicas. Otro de otro club, dormía en el techo de la concentración para evitar que le cortaran el pelo”, expresó.

Las denuncias Pablo Carrozza hablan hasta de una situación que se vivió en una concentración cuando “un ex jugador de GELP que ingresó a la habitación de un juvenil y le puso el pito en la cara, como rito de iniciación. Eso no es un bautismo. Es un abuso sexual”.

“Un jugador le dijo a un juvenil: “xxxxx, quedate tranquilo, que esta noche te visitan los ninjas”. Los desnudaban en pleno invierno y los ataban a los árboles de Estancia Chica”, realtó en otra de las acciones.

La reflexión de Mauro Boselli sobre los bautismos

Mauro Boselli, uno de los capitanes de Estudiantes de La Plata, expresó la postura del Pincha con respecto a los ritos de iniciación que ocurren en los planteles de primera división, hace algunas semanas. El delantero y Mariano Andújar tomaron una decisión con respecto al “bautismo” de los juveniles.

Mauro Boselli expresó la postura de Estudiantes ante los "bautismos" (Prensa EDLP)

“Tenemos una idea y no nos gusta eso. Esto lo baja Mariano (Andújar). Me parece que no tiene sentido. Estás ridiculizando a los chicos y esa no es nuestra idea”, sostuvo el atacante.

“No queremos hacer sentir mal a un chico que está haciendo su primera pretemporada y le gusta tener el pelo largo. Hace poquito lo charlamos con Mariano Andújar, no tiene sentido ridiculizarlos. Mientras estemos nosotros, no se va a dar. Después cuando nos vayamos y queden otros más grandes, por ahí les agarra la locura y lo vuelven a hacer”, agregó.