Murió Geraldina Molinaro, la reconocida Tiktoker que contaba su lucha contra el cáncer

A los 28 años, falleció la reconocida Tiktoker Geraldina Molinaro. La joven platense utilizaba las redes sociales para contar su lucha contra el cáncer. Fue su familia quien confirmó la noticia a través de una conmovedora carta publicada en su cuenta de Instagram, en la que tiene 38.6 mil seguidores.

Geraldina Molinaro falleció el miércoles 8 de marzo, luego de una larga lucha contra el cáncer. Foto: Geral.molinaro

Geral había sido diagnosticada con Linfoma de Hodgkin cuando tenía 14 años. En su cuenta de TikTok (Geralmolinaro) se había vuelto muy conocida por dar a conocer su historia, informar sobre los tipos de cáncer, dialogar con su comunidad y ayudar a otras personas que atraviesan la enfermedad.

La joven platense era sensación en la plataforma gracias a sus videos vinculados al cáncer. Con humor y un gran carisma, la joven solía hablar de sus diagnósticos y tratamientos y explicaba a qué síntomas estar atentos, entre muchos otros temas por los que incluso había llegado a filmarse estando internada.

A pesar del esfuerzo tanto de Geral como de los médicos, la joven no resistió y fue su propia familia la que dio a conocer la lamentable noticia. “En el día de la lucha de la mujer, Geral decidiste volar alto”, escribieron en un conmovedor posteo publicado en la cuenta de Instagram de la propia joven.

La emotiva carta de la Lorena, la madre de Geral

Este viernes, Lorena, su mamá, utilizó nuevamente la cuenta de Instagram de su hija para dedicarle unas emotivas palabras. Debajo de una imagen en la que se la ve junto a Geral, cuando esta era pequeña, escribió: “Quedé plena... Me siento vacía. Así me siento hoy hija mía. Con el pecho cerrado del dolor, llena de vos, del orgullo que me desborda el alma por tu vida entera y del amor que recibo, en cada palabra, mensaje, llamado. Orgullo hasta las lágrimas al leerte en los diarios”.

Geraldina Molinaro falleció el miércoles 8 de marzo, luego de una larga lucha contra el cáncer. Foto: Geral.molinaro

Y finaliza: “Le ganaste al sistema, ni lo dudes bebecita. Cumplí tus sueños y sé feliz estés donde estés que la de adelante o la de atrás soy yo... o sos vos acá porque desde la panza siempre fue igual... nada va a cambiar... te amo... La Lore. Tu mamá”.