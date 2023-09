“Los Simpson” llegaron al escenario de Got Talent de la mano de un platense: con “un voto de confianza” sigue en competencia

Las risas no faltaron en la presentación del imitador Javier Vázquez, pero la performance dejó dudas en el jurado y obtener el sí costó. A pesar de esto, el platense obtuvo la aprobación del público y se ganó un “voto de confianza” para seguir avanzando en Got Talent Argentina.

“Me dedico a hacer espectáculo. Hago shows de magia, humor, y hago imitaciones y doblaje”, comenzó contando el platense que dejó a la vista “la cancha” que tiene en el escenario e hizo participar rápidamente al público.

Los protagonistas de Los Simpson fueron los que “salieron a escena” y las risas no tardaron en llegar. Emir Abdul, lo observaba con la boca abierta, mostrando sorpresa por como hizo las imitaciones, pero fue el único que apretó la cruz roja; mientras que la risa de Flor Peña se escuchaba de fondo.

Javier Vázquez el imitador platense que logró convencer al jurado de Got Talent y sigue participando. Foto: Instagram

Los Simpson llegaron al escenario de Got Talent de la mano de un platense

“Me parece increíble lo que haces”, arrancó diciendo el bailarín uruguayo y justificó su cruz roja al decir que “me pasa que no sé qué podrías presentar la próxima vez. Capaz armar algo más interactivo”.

Abel Pintos coincidió con el talento del imitador y sostuvo: “Cerraba los ojos para ver si me podías dar las imágenes, porque si no me distraía; y eso ocurrió. Sos realmente muy bueno”.

A la hora de votar, el suspenso reinó: Emir dio su no y Pintos dudó: “Me resultaste un tipo encantador, aunque tenés mucho para trabajar”, comenzó diciendo y agregó: “Prefiero confiar en tu alma de laburante y en que vas a trabajarlo para seguir dando más. Para mí es un sí”.

“Yo soy fanática de Los Simpson y te salió todo igual. Así que no creo que un sujeto que le guste este programa tenga cosas malas para darme. Para mí es un sí”, sostuvo La Joaqui muy eufórica. Y luego fue el turno de Flor Peña, pero sostuvo que es muy difícil, en ese momento el público empezó a pedir el sí.

Y el participante no se quedó callado: “Tengo para hacer un montón de cosas. Arrancamos con las voces, pero bueno, tenemos platos fuertes también”. Ante esta intervención, Peña disparó: “Te voy a dar un voto de confianza: sí, sí, sí”. Por lo que el platense pasó de ronda y ahora debe prepararse para deslumbrar al jurado en la próxima ronda.