La Plata: preocupación en una escuela ante la aparición de un virus que afectó a cursos enteros

El lunes pasado, un grupo de padres y madres de alumnos de segundo grado del Colegio San Blas, ubicado en 474 entre 14B y 14C, advirtieron que hay un virus respiratorio muy contagioso que afectó a cursos enteros.

La declaración de la madre de un estudiante

La mamá de un alumno contó que de 30 chicos, actualmente 10 van a clases porque “no hay un nene que no se agarre el virus”. Incluso, “el jueves pasado en segundo grado asistieron solo cinco nenes de treinta, de los cuales cuatro comenzaron con síntomas los días posteriores”, relató la mujer.

Según pudo saber 0221.com.ar los síntomas son fiebre muy alta, tos, catarro, decaimiento, cefalea, dificultad para respirar, entre otros menos frecuentes como náuseas y vómitos. En diálogo con el medio local, la madre del estudiante declaró que los chicos “siguen con fiebre y los poquitos que fueron a la escuela llamaron a los padres por dolor de cabeza”.

El martes hicieron el hisopado a algunos nenes para corroborar si es la enfermedad de Covid-19, pero todavía no se saben los resultados. “Creemos que es algún virus, pero arrasó con todo y no se sabe bien qué virus es, no hay un nene que no se lo agarre. Tampoco sabemos si es una variante de covid”, mencionó la señora.

Esta mujer llevó a su hijo a la guardia porque el niño está con fiebre desde hace cinco días. Los médicos le dijeron que se trataba de una faringitis viral. “En general a los nenes que se van a atender les dicen que es algo viral, que después de la pandemia los nenes no estuvieron expuestos y ahora se pueden agarrar más de un virus al mismo tiempo, pero en este colegio fue masivo. Los chicos no están yendo, muchos están con fiebre y a algunos se les fue y volvió”, aseguró.

Por el momento las autoridades educativas no comunicaron nada de manera oficial, pero los padres prefieren esperar a que la salud de los chicos mejore para que vuelvan a clases. “Nunca había pasado algo así, y la idea es visibilizar para saber también qué está pasando en otros colegios, a ver si alguien tiene otra información”, concluyó la madre.

La palabra de los profesionales

Eduardo Pucci, director del Hospital de Niños, declaró que “luego de las vacaciones de invierno en general empieza a haber una disminución de Infecciones Respiratorias Virales (RAV), pero este año en particular esto se sigue manteniendo, estamos con mucha consulta por procesos respiratorios, aunque no es para alarmarse”.

Por su parte, Gisela D’angelo, infectóloga pediátrica, explicó que hay un incremento del virus de la gripe, sobre todo en influenza tipo B y de otros virus que se compartan de un modo a la parainfluenza. “Esto se va a ir diluyendo con el correr del tiempo. Son virus habituales pero ahora aparecieron todos de golpe y sí es cierto que llama bastante la atención. El consejo es acudir al médico clínico o pediátrico”, cerró la profesional de la salud.