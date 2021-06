El martes por la noche un adolescente de 15 años tomó como rehenes a dos niños que jugaban en la vereda de su casa en La Loma y cuando quiso entrar a la vivienda a robar fue baleado por un hombre. Las balas fueron letales y a pesar de que salió corriendo a los pocos metros cayó: las redes sociales se llenaron de despedidas para “Torrejita”.

El entorno del joven compartió en sus redes sociales imágenes y dedicatorias para despedirlo: “No caigo y no quiero caer que ya no estás más”, “La calle no es para cualquiera y lo sabemos todos. Un fuerte abrazo y descansa en paz torreja”, fueron algunos de los mensajes que circularon en Facebook.

Según detalla 0221, el menor contaba con antecedentes penales por delitos que cometió en la zona, mas precisamente en Los Hornos y Parque Castelli.

“Y bueno ‘Torrejita’, no sé si era el momento pero llegó la hora de despedirte, de quedarnos con tus recuerdos, tus locuras, cómo eras un cago de risa”, escribió otro de sus amigos. Según el relato del dueño de la casa donde el adolescente intentó robar, el joven ingresó disparando y fue un amigo del hombre el que disparó e hirió al delincuente.

Herido corrió a la moto donde lo esperaba su cómplice pero cayó al asfalto sin vida a los pocos metros. Su compañero siguió la huida y dio aviso a sus familiares que se hicieron presentes en el lugar de los hechos para recibir explicaciones. Por esta razón se montó un gran operativo policial en la zona de 49 entre 27 y 28.

El otro delincuente ya habría sido identificado pero hasta el momento la Policía no dio con su paradero. Por la muerte de “Torreja” quedó imputado el vecino que disparó para evitar el robo en la casa de su amigo, pero no hay pedido de detención ya que la fiscal Virginia Bravo intenta reconstruir la escena del crimen.

