Desesperada búsqueda en La Plata: un adolescente de 13 años salió a jugar a la casa de un amigo pero nunca llegó

Rodrigo Jesús Ramos, un adolescente de 13 años, desapareció el viernes al mediodía en La Plata. El chico salió de su casa para ir a visitar a un amigo que vive a 10 cuadras, pero lamentablemente nunca llegó y su familia lo busca desesperadamente.

El adolescente salió de su vivienda, que se encuentra en la calle 29, entre 86 y 87 en el bario Altos de San Lorenzo a las 13:00 horas aproximadamente. Rodrigo iba a la casa de su amigo para jugar a la PlayStation, pero hasta el día de hoy no hay noticias de él.

La familia hizo la denuncia en la comisaría octava de La Plata , en donde iniciaron un operativo de búsqueda para conocer el paradero del chico. Más tarde, recibieron algunas pistas y llamados de testigos que aseguraron que lo vieron, pero ninguno dio información concreta sobre sus movimientos.

El chico mide 1,70 metros, tiene el pelo corto y el viernes llevaba una remera celeste con dibujos en el frente, un pantalón corto rojo con líneas blancas en los costados y zapatillas rojas.

Se busca a Rodrigo Jesús Ramos. Foto: Redes sociales

Las declaraciones de los familiares de Rodrigo

María, la madre del chico, contó que Rodrigo no tiene celular y no usa las redes sociales. En diálogo con TN, la mujer aseguró que “los amigos no lo vieron, no saben nada. Tampoco aparece en ninguno de los lugares a los que suele concurrir. Ni nadie del grupo con el que suele juntarse sabe de él”.

Por otro lado, Johana, la tía del joven, dijo que “nadie le va a hacer nada. Lo importante es que vuelva”. “Hace unos meses tuvo peleas con unos nenes del barrio, pero ya había pasado eso”, agregó la mujer.

Mientras realizan rastrillajes en un descampado cercano a la vivienda, Jesús, el tío de Rodrigo, reveló que “es un nene al que no le gusta estar solo, le tiene miedo a la oscuridad”. Además, contó que en el lugar no hay muchas cámaras de seguridad y la única que existe no enfoca en donde se lo busca.

Cómo fue el día de la desaparición

María relató que el viernes su hijo se había levantado y tomó mates con ella. Después jugó con uno de sus hermanos y se peleó por una jaula. Más tarde, le dijo al adolescente que avise si se iba a la casa de su amigo a jugar a la PlayStation y se fue.

Se busca a Rodrigo Jesús Ramos. Foto: Redes sociales

“Él tiene un horario que se le da para que vuelva. A las 5 tenía que estar de nuevo. Como se pasó ese horario, le empecé a mandar mensajes a la madre del compañero para que vuelva. Ahí me informan que no estaba, que no lo vieron en todo el día”, expresó la madre.

Alrededor de las 20:00 horas, María salió a buscar a Rodrigo por el barrio. “El único lugar al que suele ir es un campo a unas tres cuadras de casa, donde va a cazar, pero hemos buscado ahí y nada raro”, enunció.

En medio de la desesperación, María fue a ver a los amigos de su hijo, con quienes se tenía que juntar esa tarde. Según la palabra de la mujer, “la última vez que lo vieron fue en la colonia de la escuela, que fue el jueves. Después ya no saben nada de él”.

Por cualquier tipo de información que pueda sumar a la investigación comunicarse al: (0) 221-3631640.