El pasado 25 de enero fue inaugurado un nuevo local municipal, Punto Muni, en la entrada de la ciudad, Av República Argentina 390, un lugar estratégico ya que los vecinos de los countrys y barrios cercanos tendrán la posibilidad de realizar trámites sin necesidad de llegarse al Municipio.

Placa de inauguración del Punto Muni Vía La Calera

Sector de stand de atención al público Vía La Calera

Vía La Calera estuvo recorriendo las oficinas y dialogó con la encargada municipal, quien manifestó que “es continua el ingreso de vecinos para tramitar y pagar las tasas municipales, sobre todo la cuota única”. Además, para descomprimir la actividad en el Muni Cerca de Barrio Industrial, también se puede sacar la licencia de conducir y realizar descargos en los tribunales de falta de la municipalidad o de la Policía Caminera, como así también, abonarlas.

Oficinas del Tribunal de Faltas Municipal Vía La Calera

Resaltaron que las oficinas de Rentas, dependiente de la provincia de Córdoba, no funciona más allí y que los trámites se realizan en forma on line. El horario de atención es de 7 a 14 hs y no hay que sacar turno.