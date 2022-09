Ataque contra Cristina Kirchner: la detenida Agustina Díaz ampliará su indagatoria en la causa

La jueza federal María Eugenia Capuchetti le tomará este miércoles indagatoria a Agustina Díaz, una de las cuatro personas detenidas por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, para ampliar su declaración en el marco de la causa que investiga el ataque.

Fuentes judiciales confirmaron que la nueva comparecencia de Díaz fue fijada por la magistrada y se llevará a cabo en los tribunales federales de Comodoro Py, con la asistencia de los abogados Marcelo Herrera y Javier Molina Díaz.

El jueves de la semana pasada, la jueza rechazó excarcelar a Díaz, luego de que se confirmara a través de las pericias, que había conversado con Brenda Uliarte, procesada por el hecho, sobre formas posibles de atacar a la Vicepresidenta.

“Mandé a matar a Cristina; no salió porque se metió para adentro”, dice uno de los mensaje que Uliarte le mandó a Díaz el 27 de agosto, según consta en el expediente.

La defensa de la detenida dejó trascender que el propósito de la ampliación de la indagatoria solicitada en el marco de la causa es desmentir que fue ella la que aparece en imágenes difundidas por la TV Pública en los días anteriores al ataque.

Fuentes del caso, sin embargo, aseguraron que los motivos reales del pedido de la ampliación de la indagatoria serían otros, toda vez que esas imágenes no fueron utilizadas como prueba de cargo en contra de Díaz.

Brenda Uliarte le escribió al jefe de la banda de los copitos luego del atentado a Cristina Kirchner

Después del procesamiento firmado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, como coautores del homicidio contra Cristina Kirchner en carácter de tentativa, se conocieron más mensajes incriminatorios del celular de la joven de 23 años.

Habían pasado pocas horas desde que Fernando Sabag Montiel gatilló la pistola Bersa calibre 32 a quince centímetros de la cabeza de la vicepresidenta de la Nación. El disparo nunca salió. Brenda Uliarte huyó de las inmediaciones de Uruguay y Juncal donde ocurrieron los hechos.

Durante la madrugada del viernes, la pareja de Sabag Montiel le envió un mensaje a Carrizo, señalado en este expediente como partícipe de la planificación del atentado contra Cristina Kirchner.

Esas comunicaciones revelan la intención de Uliarte de seguir adelante con el plan que, según la Justicia, comenzó a diseñar el 22 de abril cuando adquirió la pistola Bersa.

La primera parte del diálogo contiene una advertencia: “La próxima voy y gatillo yo, Nando falló. Yo sí sé disparar bien, no me tiembla la mano”. La referencia de la joven era hacia Fernando Sabag Montiel. Ante esa expresión, Carrizo le preguntó: “¿querés hacerlo?”.

Uliarte, acusada de haber comprado el arma, diseñar el ataque y dar las órdenes a su pareja, no tardó en responder: “Te juro que si. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarlo bien. Pasa que Nando no tiene mucha práctica. Le tembló el pulso”.