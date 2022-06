En el inicio de un paro por 48 horas, la dirigencia de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) de Jujuy encabezó este jueves una movilización de sus afiliados hasta la Casa de Gobierno en reclamo de “salarios dignos para todos y todas” y otras reivindicaciones laborales, en particular en el sector de la salud.

“Vamos a hacer los paros y marchas que sean necesarios hasta que el Ejecutivo dé una respuesta”, sostuvo el secretario general de APUAP, Nicolás Fernández, en el cierre de la marcha convocada en la ciudad capital, donde también afirmó que la primera jornada de protesta se concretó con “altísimo acatamiento en todo el territorio provincial”.

"Nosotros no tenemos precio y estamos en defensa de los derechos de los trabajadores", dijo Nicolás Fernández en la movilización de APUAP de este jueves. Foto: Vía

Asimismo, señaló que el plan de lucha se lleva adelante “por salarios dignos para todos y todas”, remarcó la necesidad de un “paro unificado” entre los distintos gremios y sindicatos e hizo un reconocimiento a la adhesión de la CTA Autónoma y la CCC a la movilización que este jueves recorrió calles céntricas.

En cuanto a uno de los cuestionamientos que se hizo visible en la marcha, la dirigencia de APUAP aseguró que “no estamos en contra de que se otorgue el ‘adicional por recurso humano crítico’” por cuanto “es un reclamo histórico del gremio y uno de los principales puntos del pliego reinvindicativo de nuestro sector como trabajadores”, de manera que “no nos oponemos a una medida que tienda a mejorar el salario de médicos y especialistas”.

La movilización de APUAP por las calles céntricas recordó una vez más a los profesionales de la salud que perdieron la vida en la pandemia de coronavirus. Foto: Vía

Por ello es que el sindicato exige que esa medida alcance a todos los profesionales “comprendidos en las leyes 4.413 y 4.135″, entendiendo que “la extensión de ese adicional permitiría reconocer de manera más justa y equitativa a la diferentes profesiones y sus incumbencias, porque todos los integrantes del equipo de salud y el conjunto de profesionales de la administración pública cumplimos un rol fundamental en el andamiaje del aparato administrativo y de servicio del Estado”.

“Al Gobierno provincial (quiero) decirle que no nos va doblegar, que no vamos a ceder en nuestro reclamo”, avisó Fernández en su arenga pronunciada a las puertas de la Casa de Gobierno convocando a otros espacios para que se sumen a los reclamos, argumentado que “nosotros no tenemos precio y estamos en defensa de los derechos de los trabajadores”, enfatizó.