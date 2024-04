Paquete fiscal: Jorge Rizzotti reclamó reformas para la producción tabacalera

En el marco de la presentación del proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes que realizó el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado nacional por Jujuy Jorge Rizzotti (UCR) cuestionó la no inclusión de reformas fiscales que beneficiarían a la producción tabacalera.

LA LEY BASES PERJUIDICA A LOS PRODUCTORES TABACALEROS

“En la instancia del proyecto de ley de ‘Bases’ o ‘ley ómnibus’, había reformas que hacían a la posibilidad de superar una desigualdad enorme mediante el control de que se pague los impuestos por el valor de venta real de los productos”, reclamó el diputado radical a Guberman recordando que dicho control que debería realizar la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), “tampoco se hizo durante la gestión anterior”.

“Estaba contemplado, pero ahora parece que muchos de los que sacan y ponen cosas en los proyectos que tenemos que tratar no conocen una planta de tabaco, no conocen un surco, porque no conocen el interior profundo de Jujuy, ni conocen Salta, ni Misiones”, completó.

Tras lamentar que el lobby empresarial, lejos de beneficiar a la población del interior del país se realice en defensa de una industria que prefiere importar el tabaco, Rizzotti instó a que “es el momento de considerar que aquellos que no están pagando se pongan en igualdad de condiciones y dejen de perjudicar al interior profundo del país”.

¿QUIÉN SE BENEFICIA CON LA OMISIÓN?

El diputado jujeño, que concurrió a la reunión de la Comisión con el pedido de la Cámara del Tabaco de Jujuy, se refiere, sin mencionarla por nombre, al caso de la Tabacalera Sarandí, que no solo logró postergar el debate legislativo sobre las condiciones de mercado que la favorecen, permitiéndole absorber aproximadamente un 33% del mercado de cigarrillos, sino que ahora logró la supresión del paquete fiscal del proyecto de Ley de Bases sobre el que trabajan las distintas comisiones de la Cámara de Diputados.

Es que para Rizzoti la no inclusión de las medidas fiscales para la producción tabacalera tendría un impacto negativo en el Fondo Especial del Tabaco (FET), muy vinculado al sistema tributario nacional interno, lo que perjudicaría a unos treinta mil trabajadores en la provincia de Jujuy.

“El no cobro del FET, por el cual peleamos casi en toda la historia, perjudica la vida de miles de argentinos”, advirtió.

El diputado Rizzotti se reunió con el titular de la Cámara del Tabaco de Jujuy, Pedro Pascutini, para llevar ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja las inquietudes del sector tabacalero. Foto: Vía Jujuy

Según algunos especialistas, la empresa en cuestión factura 800 millones de dólares al año utilizando tabaco importado para la fabricación de cigarrillos, lo que perjudica enormemente a las producciones de las provincias tabacaleras.

“Como diputado nacional y como jujeño, le pido señor Secretario de Hacienda que vamos por esa justicia y esa igualdad que plantea”, exhortó Rizzotti a Guberman, y aseguró: “Con mis pares diputados del radicalismo de las provincias trabajaremos por incluir esas reformas en el dictamen definitivo, aunque será muy importante su acompañamiento y el de todo el Poder Ejecutivo”.

Como se dijo, dispuesto a ser además portador de la posición del sector productor local, el legislador radical se reunió previamente con autoridades de la Cámara del Tabaco de Jujuy encabezadas por el presidente de la entidad, Pedro Pascutini.

En la oportunidad los directivos describieron al diputado Rizzotti una serie de inquietudes respecto a medidas del Gobierno nacional que podrían perjudicar seriamente a la producción tabacalera, lo cual fue trasladado a la reunión con el Secretario de Hacienda de la Nación en Buenos Aires.