Estudia economía y física, pero su corazón late fuerte al ritmo de la música. Es Leonardo Jurado, el joven jujeño residente en la ciudad de Córdoba a quien su vocación lo llevó a participar del casting para el programa “La Voz Argentina”. Quedó seleccionado para la ronda de audiciones a ciegas con los cuatro coaches y su estupenda actuación tuvo premio: Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner sellaron su ingreso al programa y después se disputaron su preferencia para que integre alguno de sus equipos.

Como otros jóvenes jujeños, Leonardo emigró de la provincia para realizar sus estudios universitarios. A sus 28 años vive y estudia en la Docta, donde también cultiva su pasión por la música. En su relato cuenta que este camino empezó en la escuela primaria, cuando a los 7 años fue seleccionado para formar parte de un coro escolar.

Leonardo en su presentación con el tema "Tarot" de Ricardo Arjona, en las audiciones a ciegas de "La Voz Argentina". Foto: Telefe

De esa época recordó: “Cuando era chico iba al Colegio del Huerto (establecimiento educativo católico de San Salvador de Jujuy) y una maestra me seleccionó para ser parte del coro. Ese fue mi primer roce con la música y nació el interés, mi curiosidad, que con el tiempo me fue llevando por caminos diferentes, enseñándome a sentir, amar y también poder transmitir todas esas sensaciones que genera la música”.

Esto se notó al momento de su interpretación del tema “Tarot”, de Ricardo Arjona, virtud que resaltaron los dos coaches que oprimiendo el botón dieron vuelta sus sillas para dar por hecho su ingreso al programa.

UN CANTO QUE VIBRA Y TRANSMITE

Ambos, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner, expresaron en sus devoluciones que el jujeño llamó su atención por lo que les transmitió, ya que además de coincidir en destacar el color de su voz, hablaron de la emoción que les hizo sentir al momento de interpretar la canción del celebrado cantautor guatemalteco.

“Me dio tristeza escucharte, pero es esa tristeza que transmite alguien que sabe transmitir” sentimientos y sensaciones, le dijo todavía conmovido Montaner.

Tal vez por esa virtud es que en diálogo con Vía Jujuy, Leonardo “Leo” Jurado se define como “una persona muy callada, pero muy observadora, diría yo bastante introvertido. Y uno de mis intereses siempre fue tratar de empatizar con los demás y poder generar un cambio, ya sea con mi música o con una charla, sin imponer nada, solo exponer perspectivas diferentes de ver la cosas”, dice con tono tranquilo y genuina cadencia jujeña.

Vía Jujuy: ¿Cuándo te diste cuenta que querías cantar o dedicarte a la música?

L.J.: “Creo que siempre sentí que cantar lo iba hacer toda mi vida, y comenzar a dedicarme a la música fue una etapa de mucho despertar para mi. Tenía que saber que lo que decidiera hacer el día de mañana, lo tendría que sentir y gozar todos los días de mi vida. Entonces fue cuando puse por delante la música, que es lo que quiero hacer el resto de mi vida, y el estudio como un hobby”.

Leo Jurado junto a hermano Nico, el inspirador de sus mayores anhelos. Foto: Telefe

De sus días en Córdoba, Leonardo cuenta que ha empezado a cursar la licenciatura en Física, lo cual requiere su dedicación “toda la mañana y a veces un poco la tarde. Luego vuelvo a casa, veo a mi gato y me siento a escuchar música, armo melodías, escribo mucho, o si tengo algún trabajo de producción me siento a pensar y buscar opciones”.

En este renglón cobra sentido su comentario de que “trato de ordenarme para poder cumplir en todo”, lo que habla del compromiso con que asume su rutina.

Vía Jujuy: ¿Cuáles son hoy tus expectativas dentro y fuera del programa?

L.J.: “Estando ya dentro del programa es difícil definir una expectativa... creo que el solo hecho de estar ahí ya es algo impensado para mi. Y hacia afuera, quiero seguir siendo yo, trabajar duro para mi próximo disco que tengo pensado, esa es una buena expectativa”.

LA FAMILIA, LOS VALORES, LA MÚSICA

En este propósito, sin dudas será de mucha ayuda la experiencia que sume en su trayecto por “La Voz Argentina”, donde tras haberse asegurado su ingreso al programa esa noche del 16 de junio, con incontenible alegría escuchó la devolución del jurado.

“Me hiciste caer en el ambiente que tú mismo propiciaste con tu interpretación. Y me cuesta cambiar de tema. Si viene otro participante ahora y canta un ‘up tempo’ o un tema ‘arriba’, me costaría entrar, después del ambiente que sembraste en mi corazón”, completó el cantante argentino-venezolano, que así invitaba a Leo a sumarse a su equipo y con ello ponía una enorme sonrisa en el rostro del jujeño, que no salía de su asombro por tener ante sí al estrado que también integran Lali y el dúo Mau y Ricky.

“Mi mamá va a estar recontenta”, dijo, y después contar que instalado en Córdoba “hice la licenciatura en Economía, me queda la tesis”, sorprendió a los coaches diciendo, como al pasar, que “ahora comencé la licenciatura en Física”.

“¿Y la música?”, preguntó Soledad. “Estudié canto toda mi vida y sigo estudiando”, fue la respuesta, que sonó sencilla en boca del jujeño.

El joven artista jujeño contó que por las tardes trabaja en su música y en el disco que quiere lanzar. Foto: Telefe

Fueron Mau y Ricky quienes llevaron el diálogo hacia el lado de los afectos, y tras esquivar la emoción al recordar que hacía mas de un año que no veía a su familia, Leonardo contó que se inscribió en la competencia por su hermano Nico, que es quien “me enseñó todo, me enseñó los valores”, afirmó.

Pero aunque la conversación seguía amena y emotiva, de acuerdo al reglamento del programa el participante debía tomar una decisión y entonces eligió sumarse al “team Montaner”.

Para celebrar esta elección, el autor de “La cima del cielo” y “Cachita” -entre decenas de éxitos-, obsequió a Leonardo una chaqueta (campera) identificatoria de su equipo, mientras que Soledad les entregó uno de sus ponchos, para que le sea enviado a Nico, el hermano que espera, como todos en Jujuy, las mejores noticias sobre la participación del joven artista en “La Voz Argentina”.