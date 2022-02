Ni China ni Rusia “no nos a van dar un peso hasta que no se acuerde con el Fondo Monetario (Internacional)”, por lo que el velado boicot del kirchnerismo al principio de acuerdo alcanzado con ese organismo no es otra cosa que una “irresponsabilidad de sectores del propio Gobierno” patentizadas en el desplante del diputado Máximo Kirchner y “el silencio de la Vicepresidenta” que “afectó el proceso de negociación”. Esto es lo que piensa, y expresa, el gobernador Gerardo Morales, que tampoco ha dudado en sostener que “La Cámpora está demostrando que no está a la altura de gobernar el país”.

El entendimiento con el FMI fue uno de los temas abordados en “una reunión muy buena de Juntos por el Cambio el jueves pasado” en la que hubo unánime consenso sobre “que es una buena noticia, un dato positivo que haya un principio de acuerdo con el Fondo, que no haya default, que honremos las deudas, que el tema se trate en el Congreso”, enumeró Morales y contrastó esa mirada con lo que calificó como “la irresponsabilidad de sectores del propio Gobierno”.

Se refería a “lo que ha hecho Máximo (Kirchner)”, que en desacuerdo con el criterio del gobierno del presidente Alberto Fernández renunció intempestivamente a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara baja nacional, y la actitud de la vicepresidente “Cristina (Fernández), que no ha dicho nada”.

El dirigente Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos en discrepancia con "la estrategia utilizada" por el Gobierno nacional "y los resultados obtenidos" en la negociación para llegar a un acuerdo con el FMI por la deuda externa. Foto: Télam/ Archivo Foto: Télam

“El silencio de la Vicepresidenta afectó el proceso de negociación con el Fondo Monetario, ha hecho más difícil la negociación”, aseguró el gobernador jujeño y tras plantear que “siempre es mejor un acuerdo de la política en esto” porque -insistió por enésima vez- “no podemos entrar en default”, advirtió que “Rusia, con quien se está gestionando un ‘swap’ de tres mil millones, no nos a va dar un peso hasta que no hablemos con el Fondo Monetario”.

En la misma línea el mandatario radical mencionó que “yo siempre pedí que el Gobierno nacional firme con China el acuerdo de una ruta que puede significar inversiones productivas en la Argentina por veinte a veintidós mil millones de dólares, pero no van a dar un peso hasta que no se acuerde con el Fondo Monetario. Y estamos hablando de China”, enfatizó.

Volviendo al eje de la cuestión y a la luz de los argumentos señalados, “el acuerdo es necesario, es fundamental -aseveró- porque además nuestra economía se va a complicar, y cuando se complica la economía, pagan los platos rotos los más pobres. Entonces no al default”, ratificó ante periodistas locales.

En ese punto, cotejando los roles asumidos en esta discusión Morales plantea que “tiene que haber una actitud responsable de la oposición, que la tiene, como no vemos en el Frente de Todos”, y entonces dispara: “Lo que ha hecho Máximo es patético. Máximo cree que está, como dije, resolviendo un trabajo práctico de estudiante de Ciencia Política”.

Dicho esto, avanzó sentenciando que “La Cámpora está demostrando que es una fuerza política testimonial que no está a la altura de gobernar el país y afrontar los problemas del país, que tiene que tener resoluciones transversales de la política, responsabilidad de la política, donde -admitió- somos responsables no solo la coalición de gobierno sino también la coalición opositora de la que yo formo parte”.

¿QUÉ DIJO MORALES DE LOS SUBSIDIOS?

Otro tema sobre el que el gobernador Morales opinó en las últimas horas fue lo referido a los subsidios al transporte público de pasajeros, marco en el que analizó que la Argentina “es un país muy injusto” y por ello “hay que discutir la cuestión federal”.

No sólo en el transporte de pasajeros se advierte la inequidad de la política de subsidios en el país: "El AMBA paga cinco veces menos la electricidad que lo que pagamos en el interior", dijo el Gobernador de Jujuy.

En abono de esto planteó que “en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) reciben los subsidios que no recibimos en el interior” y comparó: “El AMBA paga el boleto 18 pesos y nosotros pagamos 50. En la energía el AMBA paga cinco veces menos la luz que lo que pagamos en el interior del país. Lo mismo con el agua”, dijo en declaraciones a Radio Mitre de Buenos Aires.

“Es muy injusto este país. Entre Escobar y La Plata, en ese cinturón, que es toda el área metropolitana, está el 56 por ciento del trabajo formal de toda la República Argentina, el ochenta por ciento de las ventas de Mercado Libre se dan en el área metropolitana. Es muy injusto, hay que discutir la cuestión federal”, reclamó.

“Quisieron plantearlo en la mesa de Juntos por el Cambio. Les pedí que no metan ese tema porque tenemos diferencias. Yo vengo del interior profundo del país en donde tenemos que pagar el millón de BTU a 11 dólares por el gas que importamos de Bolivia, mientras que el centro y el sur del país paga 3,5 dólares”, contrastó el mandatario jujeño.