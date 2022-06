El presidente Alberto Fernández llegó este miércoles por la mañana a San Salvador de Jujuy para visitar a la dirigente social Milagro Sala, quien se encuentra internada en una clínica privada de esta capital, marco en el que el mandatario ratificó su “compromiso” con la exlegisladora e insistió en denunciar su “injusta detención”. La réplica vino desde el radicalismo local, en la voz del diputado Guido Luna, quien calificó este súbito viaje del Presidente a Jujuy como una “muestra de la demagogia política sin escrúpulos”.

Apenas arribó al aeropuerto “Gobernador Horacio Guzmán” de Perico, Fernández fue conducido a la clínica privada donde permanece internada Sala, donde al descender de la furgoneta que lo traía, aproximadamente a las 11:50, fue recibido por un grupo de militantes de la organización “Túpac Amaru”, que mostraban carteles de apoyo a la dirigente social.

El presidente Fernández arribó a las 11:50 a la clínica privada donde se encuentra internada la líder de la organización "Túpac Amaru" Milagro Sala, en la capital provincial. Foto: Vía Jujuy

“Vengo a hacer público mi compromiso con Milagro Sala y a llamar la atención a la Argentina y al mundo de algo que está ocurriendo y no debería ocurrir y que está afectando no solo la libertad de una persona sino su salud”, dijo el jefe del Ejecutivo nacional en una conferencia de prensa ofrecida en el hall del nosocomio, en la que se dispuso que respondería solo cinco preguntas de los medios presentes.

“ES UNA VERGÜENZA”, DIJO GUIDO LUNA

Haciendo una lectura de esta circunstancia, el diputado provincial Guido Luna fue terminante al sostener que “la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala, una presa que cumple su sentencia, da muestra de la demagogia política sin escrúpulos”.

En declaraciones a Vía Jujuy el legislador radical analizó que “nuestro país está en un momento económico y social crítico, donde el deterioro y la inflación no dan descanso a las familias argentinas”, por lo que a su juicio “es una vergüenza el que el Presidente esté en nuestra provincia por esto y no ocupándose de sus labores por el país”.

El diputado radical Guido Luna criticó la llegada del presidente Fernández a Jujuy para visitar a la dirigente Milagro Sala. Foto: Archivo Vía Jujuy

Para venir a Jujuy, el Presidente suspendió su agenda oficial y así fue como, por ejemplo, canceló su participación en un acto previsto para el mediodía en Buenos Aires, donde iba a encabezar la entrega de equipamiento científico-tecnológicos a organismos y universidades por un monto total de $7.800 millones.

Pasado el mediodía, el sanatorio donde se atiende a la líder social emitió un parte médico en el que sostiene que Sala “actualmente se encuentra compensada y bajo tratamiento médico a la espera de evolución”.

El presidente Fernández saluda a los medios, a su ingreso al nosocomio privado donde atienden a Milagro Sala. Foto: Vía Jujuy

El parte firmado por la directora médica del sanatorio Marina Martínez señala que la dirigente “se encuentra internada desde el lunes 27 en el servicio de Unidad Coronaria con el diagnóstico de trombosis venosa profunda de miembro inferior izquierdo”.

“Apenas llegué de Alemania, me enteré que (Sala) estaba internada con un coagulo y estaba comprometida su salud. Llamé a su esposo y le dije que la iba a ir a ver. Pero esto no es de ahora, es de siempre porque yo siempre he planteado lo indebido de la detención de Milagro Sala, la irregularidad que los procesos que ha tenido”, dijo el Presidente.

El presidente Alberto Fernández dialogó con los medios en Jujuy, tras su visita a Milagro Sala en el sanatorio privado donde permanece internada. Foto: Vía Jujuy

“La situación ya es muy grave porque lleva siete años de presa y su salud se ha deteriorado mucho y la salud de su marido está muy deteriorada y la verdad es que no me deja tranquilo la situación”, aseveró el Presidente y dijo que el objetivo de su visita era “acompañarla y darle una vez más un testimonio de mi compromiso porque los derechos humanos son la base de todo el sistema de un estado de derecho”.