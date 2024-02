Deporte inclusivo, otra faceta más que jerarquiza al Carnaval de Vóley en Jujuy

El pasado fin de semana se desarrolló con notable éxito en San Salvador de Jujuy la decimotercera edición del Carnaval de Vóley, torneo de temporada que reunió a más de 90 equipos de todo el país y de Bolivia. “Vinieron jóvenes representando a todo el NOA y el NEA y también desde Potosí, Cochabamba, Sucre (Bolivia)”, por lo que “fue muy nutritivo tanto al nivel deportivo como al nivel turístico ya que se notó el movimiento de adolescentes y familiares por toda la ciudad”, resaltó el presidente de la Federación Jujeña de Vóley -organizadora del encuentro-, José Hiruela.

Durante tres intensos días, del 23 al 25 de febrero las canchas de la Sociedad Española, Sociedad Sirio Libanesa; los clubes Independiente, Villa San Martín, Cuyaya y Luján; y el gimnasio de la Escuela de Comercio 1 de esta capital, fueron escenarios de los encuentros de las categorías sub 14 y sub 18, tanto en femenino como masculino.

Ante una importante asistencia de público, los equipos de primera división de Gimnasia de Jujuy y Sociedad Española jugaron un partido exhibición durante el 13er Carnaval de Vóley. Foto: Redacción Vía Jujuy

Una particularidad que tuvo esta edición del Carnaval de Vóley fue la incorporación de la modalidad de deporte adaptado “sitting vóley” con la disputa de la tercera fecha de la Liga Nacional de Vóley Sentado, con la participación de los equipos Tortu, Paisanos y Oeste, de la provincia de Buenos Aires; Titanes, del Chaco; los locales de CDA-CIDEF (Centro Integral de Desarrollo Físico), y la pre Selección Argentina Femenina de la especialidad.

En cuanto al desarrollo de la competencia e general, Hiruela aseguró que se “superó con creces las expectativas”, lo que quedó reflejado en que entre el viernes y el domingo “se disputaron 236 partidos en las distintas sedes”.

Final sub 18 equipo de Sociedad española contra Quimsa de Santiago del Estero. Foto: Redacción Vía Jujuy

Acerca del resultado final, en la categoría Masculino Sub 14 el campeón de la Copa de Oro fue el equipo jujeño de Sociedad Española, en tanto que en Femenino Sub 14 el título fue para Gimnasia y Tiro de Salta.

En la categoría Femenino Sub 18 se coronó campeón el equipo del Club C.E.F. de Salta, mientras que en la categoría Masculino Sub 18 el equipo de la Sociedad Española de Jujuy se consagró campeón al imponerse en la final al equipo de Quimsa de Santiago del Estero.

Además de la competencia deportiva, el programa oficial incluyó presentaciones artísticas que mostraron expresiones del carnaval jujeño, enriqueciendo así la experiencia de los participantes y asistentes. El espíritu festivo de la celebración que motiva la convocatoria se hizo presente en diferentes momentos con las danzas tradicionales y las coloridas vestimentas que representan la cultura local en sus raíces.

El carnaval de vóley cerro a pura fiesta Foto: Redacción Vía Jujuy

“ENCAMINADOS EN LA VERDADERA INCLUSIÓN”

Como una variación del vóley convencional, la modalidad “sitting vóley” es una disciplina para personas con discapacidad física. Enfrenta a dos equipos de seis jugadores en una cancha cubierta donde los participantes deberán jugar sentados en sus lugares. Cada equipo debe conseguir que el balón bote dentro del campo contrario y dispone de tres toques antes de que la pelota cruce la red.

Respecto a la incorporación en el 13er Carnaval del Vóley, Hiruela comentó que se tuvo que “acondicionar las canchas para poder incluir esta disciplina” ya que fue la primera vez que se integró a la programación y agradeció el trabajo de “Luis Mendieta y el profesor Mariano Vera”, quienes fueron los encargados de ejecutar este proyecto.

La incorporación del sitting vóley en el 13er Carnaval del Vóley Foto: prensa

“Es una bajada de línea de valores y un mensaje muy grande, ya que las diferentes capacidades están puestas en un mismo espacio”, subrayó y agregó: “Qué lindo esto del deporte y la inclusión, ya que se les da una oportunidad a los chicos mostrándoles que cualquiera puede jugar si así lo quiere”, reflexionó el dirigente.

Para acompañar estas presentaciones estuvo en Jujuy la dirigente Laura Cometto. “Estoy muy agradecida por el recibimiento en la provincia de Jujuy. En el año 2016 retomamos este proyecto junto con la Federación Metropolitana en Buenos Aires. Queremos que este deporte se visibilice y que cada vez más los jóvenes participen de esta actividad y se sumen, por eso estamos muy felices de estar acá”, enfatizó la presidenta de Paravóleibol Argentina.

A su vez la directora ejecutiva de esa entidad, Lorena González, comentó su propia experiencia con el vóley sentado: “Después de haber sido jugadora de la selección argentina de vóley, y tras atravesar un tumor óseo por el que tuve que realizarme varias operaciones, me acerqué a este deporte. Al volver, me di cuenta que había vencido prejuicios con respecto al deporte adaptado. Me dio alegría, pero también es importante destacar que a diferencia del deporte convencional, es más cooperativo que competitivo”.

Recordó que “en el año 2016 solo éramos diez jugadores”, pero con entusiasmo destacó que “en la actualidad tenemos alrededor de once equipos en todo el país, por eso es importante seguir con estas acciones”, alentó.

Los equipos de Sociedad Española, jugando de local, y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en plena competencia del Carnaval de Vóley. Foto: Redacción Vía Jujuy

EL CARNAVAL DE VÓLEY, EN CIFRAS

En su 13ra edición, el Carnaval de Vóley registró estos números:

3 días de competencia

7 sedes

7 equipos de “sitting vóley”

92 equipos de Sub 14 y Sub 18

236 partidos

1.146 jugadoras y jugadores

2.500 raciones diarias de comida.

Acerca de este último punto, la administradora del CDI municipal “Mary Ferrín”, Bárbara Benítez, comentó que “nosotros estuvimos a cargo de la alimentación para más de 2.500 comensales. La comida la preparamos en los CDI y la panadería (municipal) nos colaboró con todo lo que fue desayuno, y el pan para los almuerzos y las cenas”.

La premiación del carnaval de vóley en Jujuy Foto: Redacción Vía Jujuy

En ese sentido, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Rodrigo Altea, señaló que este aporte al Carnaval de Vóley es producto de “la conexión, la comunicación entre las instituciones de la sociedad civil, los clubes, el Gobierno de la Provincia y el Municipio”, al tiempo que resaltó que “a la Municipalidad nos tocó albergar a muchas delegaciones, encargarnos de la alimentación de los jugadores y con distintas prestaciones colaborando con los clubes de la ciudad”, completó.

