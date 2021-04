A Jujuy aún “no llegó la segunda ola” de contagios por Covid-19, de manera que “las escuelas no van a cerrar” y las actividades comerciales seguirán funcionando sin nuevas restricciones, aseguró el gobernador Gerardo Morales al comparar que la provincia se encuentra “en condiciones diferentes” al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en lo que refiere a la situación sanitaria por el coronavirus.

Este jueves la Subdirección provincial de Epidemiología confirmó la detección de 81 nuevos casos de Covid-19 en Jujuy, el Comité Operativo de Emergencias (COE) dio cuenta de que 126 pacientes recibieron el alta médica en el transcurso de la jornada, mientras que el Registro Civil de la Provincia notificó tres decesos, correspondientes a un hombre y dos mujeres con edades de entre 71 y 83 años.

A mitad de semana Jujuy ya había superado la amarga cifra del millar de muertes provocadas por el coronavirus. Este jueves el registro oficial da cuenta de 1.005 fallecimientos relacionados al Covid-19.

El gobernador Morales ratificó que momentáneamente no se implementará restricción alguna a la actividad económica, administrativa y educativa en Jujuy. (Archivo Vía Jujuy)

“Las medidas de aplicación (dictadas por el presidente Alberto Fernández) no son para Jujuy”, dijo el Gobernador, al tiempo de asegurar que “estamos en condiciones sanitarias diferentes al AMBA porque no llegó la segunda ola a la provincia”, de forma tal que “la idea sigue siendo no cerrar las escuelas ni la actividad laboral”.

No obstante esta determinación, avisó que “cuando las condiciones empeoren, aplicaremos un toque de queda sanitario y más controles nocturnos que ya los estamos aplicando”.

Desde el inicio de la pandemia, en la provincia se lleva diagnosticados 23.344 casos positivos, y habiéndose recuperado de la enfermedad 20.700 pacientes, en este momento se contabiliza 1.639 casos activos en todo el territorio, de acuerdo a los datos proporcionados por el organismo dependiente del Ministerio de Salud.

TILCARA DERIVA A LA CAPITAL

En las últimas horas médicos del hospital “Dr. Salvador Mazza” de Tilcara derivaron pacientes con coronavirus a la capital provincial “por falta de espacio” en el nosocomio local, que tiene siete de sus ocho camas Covid ocupadas.

“Es una situación bastante crítica la que estamos viviendo porque acá no podemos dar respuesta, no tenemos más camas. Hemos internado gente en los pasillos”, describió el médico Leonardo Grosman.

En cuanto a la localización de los 81 nuevos contagios detectados este jueves, 56 corresponden a San Salvador de Jujuy; los restantes fueron diagnosticados en Palpalá (8), Tilcara (3), El Piquete (2), Perico (2), El Carmen (2), Humahuaca (2), Abra Pampa (1), Fraile Pintado (1), La Quiaca (1), Maimará (1), Puesto Viejo (1), y Yala 81).