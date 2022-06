Este mismo lunes, el Tribunal Superior británico dio la autorización para desconectar a un niño de 12 años de edad que padece de muerte cerebral, mientras transcurre una disputa legal entre la familia de la criatura y los médicos. Estos últimos aseguran que el adolescente no tiene ninguna oportunidad de recuperar su estado de salud, por lo cual, podría dejar de ser tratado.

Los padres apelarán el fallo dictaminado por la jueza. Foto: Sky News

Se trata de Archie Battersbee, de 12 años, quien sufrió un accidente en su casa, y ante la decisión del Tribunal, los padres se vieron apelando el fallo.

Este niño se encuentra internado en el Royal Hospital de Whitechapel, al este de Londres, Inglaterra, y permanece allí desde el pasado 7 de abril.

Sus padres lo encontraron inconsciente en su casa, luego de que él intentara hacer un reto viral en internet.

¿Por qué quieren desconectar al adolescente con muerte cerebral?

Según lo emitido por la jueza Emma Arbuthnot, y tras saberse la opinión experta de los médicos, el joven tiene daño cerebral irreversible, y, por lo tanto, sentencian que jamás recuperará su estado de salud.

Es por esto, que la jueza en cuestión determinó desconectar el respirador mecánico que mantiene con vida aún a Archie, y al mismo tiempo, discontinuar la administración de medicamentos, así como tampoco intentar ningún tipo de reanimación pulmonar o cardíaca.

“Encuentro que Archie murió al mediodía del 31 de mayo de 2022, poco después de que se hicieran las resonancias magnéticas ese día. Creo que se ha establecido de manera concluyente el cese irreversible de la función del tronco encefálico”, se lee en la sentencia de la jueza.

El niño permanece internado, con respirador artificial. Foto: @Cooperativa

“Doy permiso a los profesionales médicos del Royal London Hospital para cesar la respiración asistida a Archie Battersbee; extubarle; cesar la administración de medicamentos y no intentar ninguna reanimación cardíaca o pulmonar cuando cese la potencia cardíaca o cesen los esfuerzos respiratorios”, sentenció la magistrada.

A su vez, aclaró: “Si continúa con ventilación mecánica, el desenlace probable es la muerte repentina y las perspectivas de recuperación son nulas. No encuentra placer en la vida y su daño cerebral es irrecuperable”.

La apelación de los padres

A pesar de las duras muestras de la realidad, y del fallo emitido por la jueza, los padres de Archie apelarán la medida a fin de revocar la decisión.

Se basan para hacerlo en que el corazón de su hijo continúa latiendo, por lo que desean que el tratamiento se prolongue.

Archie se accidentó en su casa queriendo imitar un reto viral de internet. Foto: @mattteale

La madre de esta criatura, Hollie, expresó: “Me siento asqueada de que el hospital y la jueza no hayan tenido en cuenta los deseos de la familia. No creo que se le haya dado a Archie el tiempo suficiente. Su corazón todavía late, me ha apretado la mano y, como madre, sé que él todavía está ahí”.