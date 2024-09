Dos futbolistas argentinos, entre los más odiados en la Premier League de Inglaterra

Una reconocida página web que abarca todo el fútbol inglés, hizo un estudio sobre los jugadores que tienen mejor y peor imagen de la Premier League. Entre los cinco más odiados, hay dos argentinos campeones del mundo y ninguno entre los más queridos.

Los argentinos más odiados en Inglaterra

Según el estudio elaborado por la prestigiosa web Live Football Tickets, Enzo Fernández y Lisandro Martínez son los dos campeones del mundo con la celeste y blanca, que forman parte del ranking de cinco jugadores con imagen más negativa.

Jugadores con imagen negativa en Inglaterra.

El volante del Chelsea, ex River, tiene un 58% de imagen negativa, 18% neutral y 24% positiva. Quedando así en el tercer lugar entre los más odiados del fútbol inglés. Debajo de él, se encuentra el actual defensor del Manchester United, ex Defensa y Justicia, que cuenta con un 54% de tono negativo, 22% neutral y 24% positivo. Esto se podría deber a su juego brusco y a su pierna fuerte en el campo de juego, ya que no tuvo problemas extrafutbolisticos.

Son de los jugadores con imagen más negativa en Inglaterra.

Por otro lado, los futbolistas que tienen la mejor reputación son: Dean Henderson, Eberechi Eze, Jarrod Bowen, Mohammed Kudus, Ollie Watkins. Todos juegan en equipos que no son denominados grandes y tienen menos de 30 años.

Las polémicas de Enzo Fernández en Inglaterra

En el último tiempo, el futbolista argentino se ha visto envuelto en diferentes controversias que podrían haber sumado para su imagen negativa en el fútbol inglés. Una de ellas fue los cantos acusados de racismo que hizo en el micro de la Selección Argentina e hicieron eco en el viejo continente. También, tuvo problemas de tráfico por los que fue multado dos veces.

Futbolísticamente, fue la segunda compra más cara de la historia de la Premier League, por lo que su vara está alta en comparación a la del resto de jugadores.