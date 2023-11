El Papa no pudo leer un discurso ante rabinos europeos: “No estoy bien de salud”

El papa Francisco afirmó este lunes que “no” está bien de salud y prefirió no leer un discurso que tenía preparado en un encuentro con rabinos europeos. ”Gracias por esta visita que a mí me gusta tanto, pero sucede que no estoy bien de salud y por esto prefiero no leer el discurso sino dárselos y que se lo lleven”, dijo el pontífice, con la voz afectada, al recibir a un grupo de rabinos europeos.

El Papa, de todos modos, mantuvo su agenda de este lunes que incluyó un encuentro de 40 minutos con el líder catalán Pere Aragonés. De acuerdo a lo previsto, Francisco, de 86 años, recibirá esta tarde a cerca de 7.000 niños de 84 países en el marco de una iniciativa vaticana por la paz.

El papa Francisco asistió a la audiencia general semanal en San Pedro, Vaticano, 18 de octubre de 2023. Foto: Alessandra Tarantino

De todos modos, el Vaticano no se ha expresado de manera oficial sobre el estado de salud del sumo pontífice.

La preocupación del papa Francisco por la guerra en Israel y Palestina

“Sigo pensando en la grave situación de Palestina e Israel, donde tantas personas han perdido la vida. Por favor, en nombre de Dios, cesad el fuego. Espero que se busquen todos los caminos posibles para que se evite absolutamente una ampliación del conflicto”, volvió a manifestar el Papa tras el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro de este domingo.

El papa Francisco da su bendición desde la ventana de su estudio con vista a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, con motivo del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre de 2023. Foto: Andrew Medichini

Además, exigió un alto el fuego para “que se pueda socorrer a los heridos y que la ayuda llegue a la población de Gaza, donde la situación humanitaria es desesperada”.

Y volvió a pedir por la liberación de los rehenes: “Entre ellos hay muchos niños. Que vuelvan con sus familias”, expresó.