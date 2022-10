Conflicto Rusia-Ucrania: la ONU denunció que soldados rusos violan a mujeres ucranianas detenidas

Se siguen revelando horrores de la guerra en el conflicto que mantienen Rusia y Ucrania, que data de febrero, cuando se dieron las primeras invasiones del Kremlin. En esta oportunidad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que soldados rusos violaron a mujeres ucranianas.

Los estragos de la guerra continúan, y cada vez salen a la luz nuevas denuncias. Foto: AP.

Trascendió, además, que los miembros del ejército de Vladímir Putin utilizaron viagra para poder abusar de sus víctimas detenidas. Las denuncias la hizo la Representante Especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Violencia Sexual en Conflictos, Pramila Patten.

Incluso, llegaron a afirmar que se trata de una “clara estrategia militar” con la intención de “deshumanización de las víctimas”.

“Cuando escuchas a mujeres testificar que los soldados rusos van equipados con Viagra, eso responde claramente a una estrategia militar”, explicó Patten.

“Cuando las bombas caen sobre las ciudades, cuando los soldados violan a las mujeres en las ciudades ocupadas, y tenemos numerosos casos, lamentablemente... cuando los soldados rusos violan a las mujeres en las ciudades ucranianas, es difícil, por supuesto, hablar de la eficacia del derecho internacional”, había denunciado meses atrás el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, durante una conferencia de prensa.

Nuevos anuncios de Vladímir Putin

Este viernes, el mandatario ruso anunció que se espera el reclutamiento de 300.000 reservistas para que actúen en el frente militar.

“Un total de 222.000 personas de 300.000 ya han sido movilizadas”, por lo que “quedará completado en aproximadamente unas dos semanas”, fueron las palabras de Putin en conferencia de prensa en la capital de Kazajistán, donde participó de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Vladímir Putin no da señales de que la guerra contra Ucrania esté por finalizarse. Foto: AP.

“Primero, el Ministerio de Defensa inicialmente propuso un número menor, no 300.000 personas. Segundo, no se planea nada adicional. El Ministerio de Defensa no ha propuesto nada en ese sentido y en un futuro previsible no veo ninguna necesidad”, completó.