El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, se refirió al tema del lenguaje inclusivo y al respecto manifestó: “La sociedad decide cómo evoluciona su lengua”.

El lenguaje inclusivo sigue ocupando la agenda política de la Argentina. Foto: Gentileza

De esta manera, dejó en claro que son los propios hablantes los que establecen las reglas del lenguaje. Esto se da en el contexto de lo sucedido en la Argentina, con la prohibición por parte del Gobierno porteño de utilizar el lenguaje inclusivo en las escuelas del distrito.

Incluso, el tema del lenguaje inclusivo se volvió parte de la agenda política. En ese sentido, el presidente Alberto Fernández expresó en un acto en la Casa Rosada: “No es un problema de idioma, es para que todos se sientan interpelados. Todes se sientan interpelades”.

Ante esta realidad, el director de la RAE se refirió al asunto: “La RAE no es la única que puede normar esto, desde luego. Son los ciudadanos, al usar el idioma, los que establecen las reglas”.

Y continuó: “La RAE siempre va un poco por detrás de la ciudadanía. La RAE lo que puede decir es que una fórmula como ‘les niñes’ no está en los usos generales, no forma parte de la gramática ni es ortodoxa esa manera de hablar y probablemente en muchos lugares no la entenderán. Es más bien una manifestación política, una expresión que no tiene realidad práctica”.

Respecto del uso de la “e” como letra inclusiva, Muñoz Machado hizo el siguiente análisis: “Es la sociedad, son los hablantes quienes deciden cómo evoluciona su lengua. Lo decidirán también con el lenguaje inclusivo. La lengua cambia muy lentamente, siempre”.

Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española. Foto: Metahistoria

Finalmente, el director de la RAE expresó: “Si hay colectivos que quieren emplearlo o les parece preferente por razones de cualquier clase, pues son muy libres de tratar de imponerlo. Si alguien quiere implantarlo, adelante, y si lo consigue, pues lo felicitaremos en el futuro y en tal caso habrá que cambiar las normas de nuestras reglas para incorporarlo”.