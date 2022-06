El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles un acto dónde un grupo de estudiantes juraban lealtad a la bandera.

El mandatario aprovechó esta instancia para diferenciarse del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y la Ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, quienes regularon el uso de lenguaje inclusivo de las escuelas de la ciudad.

Kicillof pidió a los jóvenes que se rebelen de la misma forma que lo había hecho Manuel Belgrano en la época de la revolución y utilicen el lenguaje que ellos crean conveniente.

Axel Kicillof defendió el lenguaje inclusivo

“En la provincia de Buenos Aires, rebelarse es hablar como uno quiere, como una quiere: no decir palabrotas o guarangadas, pero sí expresar lo que uno siente... A tanto tiempo de la Revolución de Mayo, no nos van a explicar desde España cuáles son las palabras que tenemos que usar“, desafió el gobernador.

“A nosotros no nos gusta, chicos, chicas, prohibir, nos gusta que ustedes puedan expresarse, ser libres, decir lo que sienten, ser rebeldes cuando es por lo demás y sobre todo ser patriotas”, aseguró.

El concepto principal de su discurso fue “la rebeldía”, dónde el prócer argentino es su principal exponente. “Belgrano decidió crear la bandera a pesar de que muchos pensaban que no convenía. Me parece que vale la pena pensar en la rebeldía, que no es hacer lo que a cada uno se le canta. La rebeldía importante es como la de Belgrano, que decidió crear la bandera no para él, sino para todos y todas; esa es la rebeldía que importa”, reflexionó.

Llamó a los jovenes a "rebelarse".

En ese sentido, el Gobernador realizó un paralelismo: “Acá se estaba rebelando de una monarquía, de una dominación, de una colonia española”.

“Entre otras cosas, les quiero decir que rebelarse, hacer lo que uno piensa que está bueno para los demás, significa muchas veces no hacer caso, pero no de capricho, sino pensando en los otros”, remarcó.