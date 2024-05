Qué va a pasar con el trámite de la ciudadanía española tras la pelea entre Javier Milei y Pedro Sánchez

La situación actual entre Javier Milei y Pedro Sánchez ha llevado a que tanto Argentina como en España sientan dudas sobre el futuro de las relaciones entre ambos países. Luego de que el país europeo tomó la decisión de retirar a su embajadora de Buenos Aires, una de las dudas que comenzó a surgir en las redes sociales estaba relacionada con los trámites que se realizan desde Argentina ante España, especialmente todo lo relacionado con la ciudadanía.

La ciudadanía y todos los trámites relacionados con España tienen una gran importancia en nuestro país, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de argentinos que cuentan con la doble nacionalidad. Según las cifras que en marzo 2024 reveló Fernando García Casas, cónsul general de España en Buenos Aires, a nivel país hay alrededor de 500.000 argentinos con ciudadanía española.

Javier Milei y Pedro Sánchez han generado una oleada de dudas sobre los trámites que se realizan en el país.

Qué va a pasar con el trámite de la ciudadanía española para los argentinos

Luego de que la embajadora española en Argentina fuera retirada del país, se espera que el trámite de la ciudadanía española no se vea afectado en los próximos días . En realidad, el proceso seguiría tanto para quienes ya lleven un tiempo en la realización del trámite como para aquellos que recién están iniciando o tienen fecha para realizarla.

El acceder a la ciudadanía y el pasaporte español es un derecho que tienen aquellos que cuenten con padres o abuelos españoles. Por el momento, no hay una ruptura de relaciones entre España y Argentina y quienes se encargan de realizar todos estos trámites es el consulado, no la embajada. La figura del embajador se encarga más de los temas políticos o de Estado.

Por el momento, los trámites tanto de ciudadanía como para obtener el pasaporte español siguen.

Sobre este tema, la abogada Melissa Zanoni, también responsable de legales de Argentapp, una plataforma especializada en negocios y procesos migratorios en Latam y Europa, le aseguró a Clarín que por el momento no se vieron afectados los trámites, ni hubo ninguna comunicación oficial al respecto.

Además, Zanoni también señaló que cree que no vaya a suceder nada “porque una cosa es el consulado, que regula asuntos entre un particular y un Estado y otra, la embajada, que regula asuntos entre los Estados. Por más que rompan relaciones, no pueden desproteger los derechos de los ciudadanos”.

En la misma línea, esta mañana el economista y analista internacional, Marcelo Elizondo, en diálogo con TN coincidió en que “por ahora es personal y político, y no entre países”. Esto significa que los trámites del Consulado no se deberían de ver afectados.