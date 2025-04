¿Qué pasa después de tocar fondo? Valeria Schapira lo cuenta sin filtros en su libro Rea(r)marme

En su nuevo libro Rea(r)marme, Valeria Schapira se abre en cuerpo y alma para contar uno de los momentos más oscuros de su vida. Lo hace sin vueltas, sin edulcorar, como acostumbra, desde la primera persona y con un tono tan íntimo como esperanzador.

La periodista, escritora y especialista en vínculos, presenta esta obra en la Feria del Libro de Buenos Aires 2025, donde también estará firmando ejemplares con la editorial Urano. En charla con Vía País, nos cuenta cómo fue ese proceso de escribir en plena tormenta emocional y transformar la catarsis en herramienta de sanación.

Cómo surgió Rea(r)marme, su nuevo libro

“Rea(r)marme nació sin que me diera cuenta”, confiesa Valeria. Aunque podría parecer que el libro surgió tras un proceso deliberado y ordenado, ella lo describe más bien como un vómito de palabras durante una de las etapas más oscuras de su vida. “No hubo un momento en el que dije ‘voy a escribir este libro’. En realidad, la editorial quería reeditar Dolores del alma, pero al releerlo me di cuenta de que ya no me representaba. Había pasado demasiado tiempo, demasiadas cosas”, explica.

Lo que siguió fue una escritura atravesada por la depresión, una especie de catarsis involuntaria que terminó tomando forma de libro. “Durante mi pozo negro, cuando tenía náuseas, lo único que me salía era escribir. Pensaba que estaba haciendo una ficción, pero en realidad estaba sacando todo lo que tenía adentro”, dice, sin eufemismos.

Con la ayuda de su editora, Érika Marino, ese material crudo y visceral fue tomando forma narrativa. “Ella me ayudó a ordenar el caos, a darle un arco que fuera desde la oscuridad hacia la luz”, cuenta Schapira. El resultado es Rea(r)marme, un libro que, como su título sugiere, tiene una doble intención: reconstruirse y volver a quererse.

En Rea(r)marme, la autora se sumerge en las ruinas del desamor para reconstruirse desde otro lugar.

Esa segunda parte, la del amor propio, fue la más difícil. “Reconstruirme es algo que hice toda mi vida. Pasé por tragedias familiares, mudanzas, pérdidas. Ya estoy acostumbrada a cambiar de piel. Pero volver a quererme... eso sí me costó mucho”. Y no lo dice con dramatismo, sino con la sinceridad de quien ha hecho un trabajo profundo de introspección.

Mientras escribía el libro, también avanzaba con otro proyecto: el guion de su película autobiográfica. “Ahí me di cuenta de cuántas veces me reconstruí. Pero el amor propio no siempre venía con esas reconstrucciones. Hay cosas que aún estoy desaprendiendo, como ideas equivocadas sobre el amor que arrastro desde la infancia”.

Uno de los disparadores de Rea(r)marme fue justamente una relación amorosa caótica que vivió. “No esperaba enamorarme a los 50 y pico y, sin embargo, me pasó. Pero fue un amor no correspondido, que me agarró en un momento de mucha vulnerabilidad. Y eso terminó de empujarme al pozo”.

Hablar de estos temas, asegura, nunca le dio pudor. “Siempre escribí en primera persona. Me han criticado por eso, pero es lo que mejor conozco. Si yo me trabajo tanto, ¿por qué no compartirlo?”. Para Schapira, escribir desde la experiencia no es dar recetas, sino ofrecer posibles caminos: “Lo que a mí me funcionó no le sirve a todo el mundo. No hay fórmulas mágicas para sanar. Y mucho menos para sanar rápido, como proponen algunos gurúes de redes”.

Vincularse en la era de las redes sociales

A propósito de las redes sociales, reflexiona sobre cómo han cambiado las formas de vincularse. “Lo que hoy llamamos ‘ghosting’ existió siempre. Antes se decía que alguien se fue a comprar cigarrillos y no volvió. Hoy simplemente desaparecen del WhatsApp”. Pero, más allá de los nombres, lo que realmente le preocupa es la banalización de procesos profundos. “Parece que todo se puede resolver con un curso online de cuatro semanas. Y no. La vida no es así. Todo lleva tiempo, y los procesos no son lineales”.

Valeria Schapira transforma el dolor en palabras que acompañan, pero que no buscan ser la solución mágica a todos los problemas.

Valeria insiste en que el entorno digital también dificulta los cierres: “Hoy las personas están todo el tiempo reapareciendo en tus redes. Antes te divorciabas y chau. Ahora es más difícil cortar, por eso se habla tanto del contacto cero”.

En medio de tantas etiquetas, lo que la escritora propone es algo mucho más simple y honesto: hablar de salud mental sin vergüenza. “Yo no soy psicóloga, no doy consultas, pero sí recibo todos los días mensajes de personas que me agradecen porque algo del libro les resonó. Y eso me conmueve”. Ella misma repite una frase como mantra desde los días más oscuros: “Todo va a estar bien”. A veces la usaba para calmarse, otras para consolar a quienes la rodeaban. “Aunque no me la creyera del todo, me ayudaba a seguir”.

Al final del día, ese es el espíritu de Rea(r)marme: mostrar que incluso en medio del dolor, es posible encontrar algo de luz. “No hay certificado que diga ‘aprendiste a meditar, ahora tu vida es perfecta’. Solo se trata de hacer que nuestra vida y la de los demás sea un poco más amable”, señala, además de dejar en claro que en caso de sufrir depresión, lo mejor es buscar ayuda profesional.

Valeria Schapira en la Feria del Libro de Buenos Aires 2025

Este sábado, Valeria Schapira firmará ejemplares de Rea(r)marme en la Feria del Libro de Buenos Aires, un espacio ideal para que lectoras y lectores se acerquen no solo a buscar su dedicatoria, sino también a agradecerle por haber puesto en palabras lo que muchas veces cuesta tanto decir.

Valeria Schapira estará en la Feria del Libro de Buenos Aires junto a la editorial Urano.

Pero no estará sola, la acompañará Facundo Arana. “Facundo Arana, para mí, resume todo eso: es un artista impecable, una persona luminosa, un sobreviviente de muchas situaciones difíciles que él mismo ha compartido. Me parecía valioso sumarlo, también por su mirada como hombre sobre el desamor, que aporta una perspectiva distinta y necesaria en estos temas”.