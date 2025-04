Llega una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y con ello la oportunidad de conocer a las personas detrás de las historias. Entre las visitas destacadas está la de Elise Kova. Autora de fantasía, impulsora de la autopublicación y fenómeno entre los lectores jóvenes, la escritora visitará por primera vez la Argentina, lista para conocer a sus fieles seguidores de estas latitudes.

Kova se presentará junto al autor Bruno Puelles el domingo 4 de mayo a las 17.30 horas en la sala José Hernández, pabellón rojo. Luego firmarán ejemplares en el Stand 835, Urano World, en el pabellón verde.

En una entrevista exclusiva con Vía País, previo a su visita, la autora repasó sus inicios, su camino como escritora independiente y la emoción de conocer a sus lectores latinoamericanos cara a cara.

Elise Kova visita la Feria del Libro de Buenos Aires

De lectora precoz a autora inesperada

Aunque hoy su nombre es reconocido en el género de fantasía, Elise Kova asegura que ser escritora no fue algo que siempre soñó. “Convertirme en autora no fue algo que me propuse o planifiqué”, dice. “Mirando hacia atrás, puedo ver todos los pasos que me llevaron hasta aquí, pero en ese momento no sabía adónde iba”.

Los libros estuvieron presentes desde muy temprano en su vida, y ya en sexto grado escribió su primer “libro de capítulos”, aunque no lo considera muy bueno. Sin embargo, su relación con la lectura se volvió complicada durante los años universitarios. “Todos los libros obligatorios y los trabajos sin fin hicieron que se sintiera como una carga, y honestamente dejé de leer por placer”, confiesa.

La chispa volvió tras terminar sus estudios, durante una experiencia viviendo en el extranjero. Allí conoció a una amiga con la que compartía charlas interminables sobre historias mientras viajaban al trabajo. Fue en ese contexto que escribió Air Awakens, su primera saga. Aunque en un principio no pensaba editarla formalmente, al verla completa sintió que debía compartirla con el público general — una tarea que no resultaría tan sencilla en la práctica.

Autopublicarse para abrirse paso

Tras recibir 111 rechazos de agentes literarios, Kova decidió probar suerte como autora independiente. “Finalmente llegué a un punto en el que me dije: ‘Ya exploré completamente mis opciones en el camino tradicional, es hora de hacerlo por mi cuenta’,” recuerda.

La autopublicación, explica, le permitió tener el control total sobre el proceso: desde el diseño de la portada y el marketing hasta los plazos de publicación. “Este camino realmente funcionó para mí. Me dio un lugar en la mesa y abrió puertas que nunca esperé”, cuenta. Y destaca que editoriales de todo el mundo, como Ediciones Urano, que edita sus libros bajo el sello Umbriel en Argentina, han valorado su trabajo sin prejuicios hacia sus orígenes como autora indie.

Si bien la autogestión implica sus desafíos, es una alternativa a su vez atractiva por la mayor libertad que puede ofrecer — especialmente en épocas de bookfluencers. Frente al auge de plataformas como TikTok y el rol clave de las redes sociales en el éxito de muchos títulos, Kova es clara: “Tener presencia en redes sociales como autora hoy en día es casi un requisito”.

Aunque admite que a veces puede resultar agotador, valora la posibilidad de conectarse directamente con sus lectores. “Creo que interactuar con lectores de todo el mundo de nuevas maneras es algo realmente especial,” agrega.

El arte de crear mundos mágicos

El amor de Kova por el género fantástico, aquel que la llevó a la fama, se refleja no solo en sus libros, sino también en su proceso creativo. “Equilibrar todo es, honestamente, mi parte favorita de escribir fantasía”, comenta sobre el desafío de balancear mundos ricos en detalles con tramas argumentales y acción que mantengan al lector en vilo. “Podría crear el mundo más épico del universo, pero si los lectores no conectan con los personajes, nunca lo verán realmente.”

Cada libro nace de una chispa distinta:

El despertar del aire surgió de una canción.

Un trato con el rey de los elfos , de un título que se le ocurrió.

Arcana Academy, de su conexión personal con el tarot.

“No hay dos libros que empiecen de la misma manera para mí”, afirma la autora.

Antes de comenzar a escribir, necesita tener claras tres cosas: cómo funciona el sistema mágico, el arco emocional del protagonista, y los principales hitos de la historia. “Una vez que tengo esas tres cosas, suelo estar lista para empezar, y descubro muchas otras cosas en el camino”, explica.

Su próximo lanzamiento, Arcana Academy, marca el inicio de una nueva saga. “Es completamente nuevo y no tiene relación con ninguno de mis otros libros o series, así que pude construirlo desde cero como la autora que soy ahora, con las habilidades que tengo hoy”, dice Kova.

Inspirada en su experiencia personal con el tarot, Arcana Academy presenta una historia de magia, conspiraciones y tensión romántica. “Quería escribir un mundo en el que las cartas fueran realmente mágicas. Eso se convirtió en la base de Arcana Academy”, puntualiza la autora.

La protagonista, Clara, es una Arcanista ilegal que opera fuera de la ley de un reino tirano y, tras la muerte de su madre, se embarca en una búsqueda por la verdad que la llevará a prisión. Allí conoce al segundo príncipe del reino, quien la saca del encierro y le propone un trato: ayudarlo a robar un poder legendario a cambio de su libertad. Para ello, deberá fingir ser una noble perdida... y su prometida.

Kova describe la historia como “llena de un sistema mágico que amo, vibras de dark academia, tensión de enemigos a amantes, y una trama con mucha intriga política y giros inesperados".

Una conexión que trasciende fronteras

Su visita a la Feria del Libro de Buenos Aires representa mucho más que una firma de ejemplares. “Estoy emocionadísima y honrada de estar aquí. Es mi primera vez en Argentina, y aunque quiero aprovechar para hacer algo de turismo… ¡conocer a los lectores es mi prioridad número uno!“, declara entusiasmada.

Durante años, interactuó con fans latinoamericanos a través de las redes. Ahora, finalmente podrá conocerlos en persona. “Solo espero estar a la altura de sus expectativas”, se sincera con humildad.

Sobre el impacto internacional de sus libros, se muestra conmovida: “Aunque no hablamos el mismo idioma (¡aunque me gustaría!), podemos formar un vínculo a través de las historias”. Y agrega: “No importa de dónde seamos o qué idioma hablemos, todos nos enamoramos, soñamos, buscamos magia en lo cotidiano, lloramos, sufrimos y esperamos un mundo mejor”.

Para Elise Kova, la literatura es un recordatorio de que, más allá de las diferencias, compartimos una humanidad profunda: “Ese es el mundo en el que elijo creer: un lugar donde la esperanza y la magia todavía florecen”.

Cuándo comienza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2025

La 49.° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires comienza esta semana. Desde el 24 de abril hasta el 12 de mayo, el Predio Ferial La Rural se convertirá en un verdadero centro de encuentro para los amantes de la lectura y los profesionales del sector editorial.