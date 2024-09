Qué electrodoméstico es esencial desenchufarlo para evitar un incendio, según los expertos

Muchos de nosotros confiamos en electrodomésticos cotidianos para facilitar nuestra vida diaria, sin embargo, es esencial estar al tanto de los riesgos que pueden implicar. En este caso, la tostadora puede representar un riesgo significativo para nuestros hogares si no se maneja adecuadamente, según los expertos en seguridad. A pesar de su diseño compacto y su uso común, tienen el potencial de provocar incendios si no se desenchufan cuando no están en uso.

Recomiendan desenchufar las tostadoras cuando no se están utilizando.

Por qué hay que desenchufar la tostadora

Aunque las tostadoras están diseñadas para manejar el calor al que están expuestas, el riesgo de incendio aumenta significativamente debido a la acumulación de migas y restos de pan en la bandeja inferior. Si no se limpia regularmente, estos residuos pueden inflamarse debido al calor, lo que puede provocar un incendio.

Además, estos electrodomésticos pueden experimentar fallos en su sistema eléctrico, lo que podría resultar en cortocircuitos y aumentar el riesgo de incendio. Por estas razones, es fundamental desenchufar el aparato después de cada uso y mantenerlo limpio para asegurar su funcionamiento seguro.

Desde Jim´s Test & Tag brindan una serie de recomendaciones para evitar el riesgo de incendio en la tostadora:

Limpiar la tostadora con regularidad: se deben sacudir las migas, retirar la grasa y lavar otras áreas con jabón al menos una vez al mes, asegurándose de secarla bien. Es importante que la tostadora esté desenchufada durante la limpieza para evitar que los residuos acumulados se calienten.

Las tostadoras pueden calentarse, al igual que los objetos cercanos: se debe evitar colocar elementos, especialmente líquidos inflamables, alrededor de la tostadora, y dejar un espacio adecuado a su alrededor.

No se debe dejar la tostadora desatendida mientras está en uso: es crucial vigilarla para poder actuar rápidamente en caso de incendio. También se recomienda tener a mano equipo de protección contra incendios en la cocina, como extintores y mantas contra incendios.

Es esencial desenchufar la tostadora cuando no esté en uso.

Se debe revisar si hay señales de daños visibles en los cables y botones para asegurar que la tostadora sea segura: dado que las tostadoras tienen una vida útil más corta que la mayoría de los electrodomésticos de cocina, es recomendable reemplazarlas periódicamente.

Recomendaciones para utilizar la tostadora

A su vez, para mantener la seguridad del electrodoméstico, Flashy House brinda una serie de consejos:

No se debe sobrecargar la tostadora, ya que esto puede ocasionar problemas eléctricos: es importante asegurarse de que solo se coloque la cantidad de comida que quepa cómodamente sin que sobresalga de las ranuras. Esto ayuda a evitar posibles fallos y peligros asociados con el uso excesivo.

La tostadora debe mantenerse alejada de fuentes de agua: aunque pueda parecer que están suficientemente separadas, existe el riesgo de electrocución si se derrama agua sobre el aparato mientras está enchufado. Por lo tanto, es crucial mantener la tostadora a una distancia segura de estas áreas para garantizar la máxima seguridad.